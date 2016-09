Bienal do Livro: obra com a Turma da Mônica é um dos lançamentos da Editora Boa Nova

A editora Boa Nova apresenta lançamentos que vão encantar o público na 24ª Bienal Internacional do Livro. Entre eles, está Magali em Outras Vidas, livro escrito e ilustrado por Mauricio de Sousa e com a consultoria dos escritores da editora Boa Nova, Luis Hu Rivas e Ala Mitchell. O livro traz a história Reencarnação, publicada originalmente em quadrinhos no ano de 2004. Em menos de uma semana, desde que foi lançada, a primeira edição da obra quase esgotou.

E, para o próximo fim de semana, a editora Boa Nova apresenta vários lançamentos. Uma das novidades é a obra Albano e o Mistério da Ilha, de Rafael Sanches, que conta a história do albatroz Albano, um bom amigo, bom filho e bom aluno, mas que não tinha muita habilidade em jogos. A sessão de autógrafos acontece no dia 3 de setembro (sábado), a partir das 16 horas.

Outros autores da editora que estarão presentes no evento e irão autografar exemplares de suas respectivas obras são Cleber Galhardi, Roberto de Carvalho e Humberto Pazian.

Confira a programação:

3 de setembro (sábado)

14h30 às 15h30: Eternas Virtudes do Amor

Roberto de Carvalho

16h às 17h: Albano e o Mistério da Ilha

Rafael Sanches

17h às 18h: Luana – a amiga das estrelas

Cleber Galhardi

04 de setembro (domingo)

14h às 15h: Para Viver Bem

Humberto Pazian

Serviço:

Editora Boa Nova

Localização: Rua G Estande 061

Endereço: Pavilhão Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana

Sobre a Boa Nova Editora:

Em 1997, com o objetivo em atender o público espírita e espiritualista, surgiu a Boa Nova Editora que alcançou, logo nos primeiros anos, prestígio, reconhecimento e projeção nacional. A primeira publicação da editora foi o livro “Céu Azul”, psicografado por Célia Xavier de Camargo, seguida pelo best-seller “Renovando Atitudes”, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto. Hoje, com mais de dois milhões de livros impressos, a Editora Boa Nova é referência de sucessos editoriais. São romances, roteiros de estudo doutrinários, livros infantis e infanto-juvenis, assim como as obras básicas do Espiritismo e outras filosóficas que visam contribuir com o desenvolvimento espiritual e cultural de seus leitores. Paralelamente aos trabalhos doutrinários, e conscientes de seu papel social, os médiuns e escritores que atuam junto à Boa Nova fazem com que os recursos obtidos com a venda de suas publicações sejam revertidos para diversos projetos sociais e assistenciais, inclusive, para a manutenção das atividades da Sociedade Espírita Boa Nova.

Fonte: Lillian@Comunicação