34 Cursos em Direito e Carreira Pública do Cers Corporativo em Setembro

“Gestão Legal de Alta Performance”, “Extensão em Direito Eleitoral” e “Lei de Responsabilidade Fiscal” são alguns dos cursos de extensão e aperfeiçoamento profissional que estão disponíveis na plataforma do Cers Corporativo (http://cerscorporativo.com.br/) em setembro. Ao todo, são 34 cursos focados em direito e carreira pública.

Veja a seguir todos os cursos:

– Curso: Gestão Pública Com Foco Em Resultados

Valor: R$ 420,00

Professores: Rodrigo Cardoso

Descrição: Ao final do curso, deseja-se que o aluno tenha ampliado suas habilidades e competências de gestão, com respaldo em novos paradigmas de liderança e dando celeridade aos processos da Instituição.

Modalidade: Online (28 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/gestao-publica-com-foco-em-resultados

– Curso: Apuração de Responsabilidade

Valor: R$ 1.440,00

Professores: Jacoby Fernandes e Murilo Jacoby

Descrição: Deseja-se que os profissionais que tomam diariamente decisões na área pública estejam capacitados quanto às normas disciplinares que regem o poder público, prontos para atuar

Modalidade: Online (40 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/apuracao-de-responsabilidade

– Curso: Direito das Crianças e dos Adolescentes

Valor: R$ 349,90

Professores: Fernando Candido e Isa Maria de Oliveira

Descrição: Por meio da parceria entre CERS e a ONG Visão Mundial, espera-se que o aluno esteja preparado para lidar com os principais desafios que cercam os direitos de crianças e adolescentes.

Modalidade: Online (31 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/direito-das-criancas-e-dos-adolescentes

– Curso: Português Jurídico

Valor: R$ 384,00

Professores: Eduardo Sabbag e Carlos André

Descrição: O objetivo é que o aluno domine o correto uso da língua portuguesa na prática jurídica, pronto para inúmeras situações que devem ser enfrentadas no exercício de sua profissão.

Modalidade: Online (16 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/portugues-juridico

– Curso: Redação Oficial

Valor: R$ 199,00

Professores: Carlos André

Descrição: Ao terminar o curso, o aluno deve ter conhecimento profundo e instrumental do Manual da Presidência da República, peça indispensável para aqueles que trabalham com a administração pública.

Modalidade: Online (10 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/redacao-oficial

– Curso: Atualização Em Segurança Judiciária

Valor: R$ 650,00

Professores: Vinícius Nascimento Silva e Wagner Bertolini

Descrição: A meta é atualizar o aluno acerca das matérias inerentes ao dia a dia do Agente e Inspetor de Segurança Judiciária, contribuindo para seu correto funcionamento.

Modalidade: Online (50 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/atualizacao-em-seguranca-judiciaria

Direito

– Curso: Gestão Legal de Alta Performance

Valor: R$ 380,00

Professores: Lara Salem e Rodrigo Bertozzi

Descrição: O objetivo é que o advogado esteja preparado para lidar com as questões estratégicas e de gestão na rotina do Escritório, de modo a potencializar seus resultados profissionais.

Modalidade: Online (22 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/gestao-legal-de-alta-performance

– Curso: Extensão em Direito Financeiro

Valor: R$ 449,00

Professores: Valdecir Pascoal

Descrição: O objetivo é que o aluno evolua suas habilidades em Direito Financeiro, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional.

Modalidade: Online (24 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/extensao-em-direito-financeiro

– Curso: Extensão em Direito Eleitoral

Valor: R$ 480,00

Professores: Guilherme Peña e Fábio Roque

Descrição: O objetivo é preparar o aluno para lidar com o processo eleitoral, possuindo conhecimento técnico sobre sua organização e funcionamento, bem como das ações e recursos cabíveis.

Modalidade: Online (32 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/extensao-em-direito-eleitoral

– Curso: Direito do Trabalho para Advogados

Valor: R$ 404,00

Professores: Gustavo Cisneiros

Descrição: Deseja-se que o advogado esteja atualizado acerca dos principais temas enfrentados pela advocacia trabalhista, de modo a poder orientar de maneira correta seus clientes.

Modalidade: Online (32 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/direito-do-trabalho-para-advogados

– Curso: Oratória Jurídica e Negociação

Valor: R$ 196,60

Professores: Guilherme Miziara

Descrição: O objetivo é que o aluno evolua suas habilidades em comunicação, oratória e negociação, incrementando a comunicação do operador jurídico em situações da vida profissional.

Modalidade: Online (10 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/oratoria-juridica-e-negociacao

– Curso: Teses em Direito Penal Para Advogados

Valor: R$ 252,50

Professores: Gamil Föppel

Descrição: O objetivo é preparar o aluno para que ele utilize os argumentos corretos, no momento oportuno e a luz da legislação vigente, em prol de atender bem os interesses de seus clientes.

Modalidade: Online (20 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/teses-em-direito-penal-para-advogados

– Curso: Lei de Responsabilidade Fiscal

Valor: R$ 269,00

Professores: Valdecir Pascoal

Descrição: A intenção é facilitar a evolução das habilidades em Direito Financeiro do aluno, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional.

Modalidade: Online (12 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/lei-de-responsabilidade-fiscal

– Curso: Prosperidade na Carreira Pública

Valor: R$ 249,00

Professores: Gustavo Cerbasi

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno desenvolva meios de lidar melhor com suas finanças, se planejando tanto em termos de gastos, como também de investimentos para uma vida mais próspera.

Modalidade: Online (2 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/prosperando-na-carreira-publica

– Curso: Expansão em Direito Financeiro

Valor: R$ 449,00

Professores: Valdecir Pascoal

Descrição: Ao final do curso, o aluno deve evoluir suas habilidades em Direito Financeiro, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional.

Modalidade: Online (24 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/extensao-em-direito-financeiro

– Curso: Prática Forense Em Direito Tributário

Valor: R$ 328,90

Professores: Josiane Minardi e José Roberto Vieira

Modalidade: Online (26 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-forense-em-direito-tributario

– Curso: Prática Forense Em Direito do Trabalho

Valor: R$ 253,00

Professores: Rafael Tonassi e Elisabelli Gravatta

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (20 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-forense-em-direito-do-trabalho

– Curso: Prática Forense Em Direito Penal

Valor: R$ 354,20

Professores: Rodrigo Almendra e Paulo Machado

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (28 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-forense-em-direito-penal

– Curso: Prática Na Prev. Dos Servidores Públicos

Valor: R$ 126,50

Professores: Frederico Amado e Delúbio Gomes

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (10 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-na-prev-dos-servidores-publicos

– Curso: Prática Forense Em Processo Civil

Valor: R$ 253,00

Professores: Sabrina Dourado e Felipe Costa Laurindo do Nascimento

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (20 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-forense-em-processo-civil

– Curso: Prática Forense Em Direito Eleitoral

Valor: R$ 253,00

Professores: Rogério Sanches e João Paulo Oliveira

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (20 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-forense-em-direito-eleitoral

– Curso: Prática Forense Da Advocacia Pública

Valor: R$ 278,30

Professores: Fernando Gajardoni e Luciano Alves Rossato

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (22 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-forense-na-advocacia-publica

– Curso: Prática Dir. Administrativo e Const.

Valor: R$ 303,60

Professores: Mateus Carvalho e Flavia Bahia

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica

Modalidade: Online (24 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-dir-administrativo-e-const

– Curso: Prática Em Juizados Esp. Cíveis e Crim

Valor: R$ 227,70

Professores: Sabrina Dourado e André Mota

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (18 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-dir-administrativo-e-const

– Curso: Prática Forense Em Direito Empresarial

Valor: R$ 278,30

Professores: André Mota e Felipe Costa Laurindo do Nascimento

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (22 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-forense-em-direito-empresarial

– Curso: Teoria e Prática Em Direito Imobiliário

Valor: R$ 253,00

Professores: Fernanda Tartuce e Marcos Augusto de A. Ehrhardt Jr.

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (20 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/teoria-e-pratica-em-direito-imobiliario

– Curso: Prática Em Responsabilidade Civil e Consumidor

Valor: R$ 278,30

Professores: Marcos Augusto de A. Ehrhardt Jr e Luciano Figueiredo

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica

Modalidade: Online (22 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-em-resp-civil-e-consumidor

– Curso: Prática Forense Para Defensoria Pública

Valor: R$ 354,20

Professores: Gustavo Nogueira e Marcelo Uzeda

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (28 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-forense-para-defensoria-publica

– Curso: Prática Em Dir. Previdenciário No RGPS

Valor: R$ 354,20

Professores: Cristiane Mussi e Frederico Amador

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (28 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-em-dir-previdenciario-no-rgps

– Curso: Prática Dir. Civil e Famílias e Sucessões

Valor: R$ 278,30

Professores: Melissa Veiga e Sabrina Dourado

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (22 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-dir-civil-em-familia-e-sucessoes

– Curso: Principais Inovações do Novo CPC

Valor: R$ 139,90 (Até o dia 31/08. A partir desta data o valor será de R$ 199,00)

Professores: Leonardo Carneiro da Cunha

Descrição: Ao final do curso, espera-se do aluno conhecimento sobre as principais mudanças do Novo Código de Processo Civil, de forma a lidar bem com os desafios profissionais decorrentes desta inovação.

Modalidade: Online (16 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/principais-inovacoes-do-novo-cpc

– Curso: Novo CPC – Estudo Aprofundado

Valor: R$ 404,00

Professores: Fernando Garjadoni e Gustavo Nogueira

Descrição: Ao final do curso, o aluno vai deve ter amplo domínio acerca das inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, estando apto para os desafios profissionais decorrentes desta inovação.

Modalidade: Online (32 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/novo-cpc—estudo-aprofundado

– Curso: Reflexos do NCPC No Código Civil

Valor: R$ 202,00

Professores: Cristiano Chaves de Farias e Salomão Reseda

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno entenda os reflexos decorrentes da entrada em vigor do Novo CPC nos dispositivos do Código Civil vigente e como isso influencia o cotidiano jurídico.

Modalidade: Online (16 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/reflexos-do-ncpc-no-codigo-civil

– Curso: Reflexos do NCPC No Processo Trabalhista

Valor: R$ 303,00

Professores: Élisson Miessa e Aryanna Linhares

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno entenda os reflexos decorrentes da entrada em vigor do Novo CPC no Processo do Trabalho e como isso influencia o cotidiano jurídico.

Modalidade: Online (24 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/reflexos-do-ncpc-no-processo-trabalhista

Sobre o CERS Corporativo

Divisão do CERS Cursos Online, o CERS Corporativo foi criado em abril de 2015 e oferece cursos de extensão, atualização e aperfeiçoamento profissional. Em pouco mais de um ano, a divisão já ministrou capacitação para aproximadamente 12 mil colaboradores de cerca de 50 empresas públicas. Com o sucesso do projeto, a marca lançou em junho de 2016 uma nova plataforma voltada ao consumidor final, formada por cerca de 50 cursos acessíveis com temáticas como gestão, liderança, finanças, vendas e negociação. Nomes de peso, como Gustavo Cerbasi e Christian Barbosa, integram o time de professores.

