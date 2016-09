Samsung Ocean USP inicia 5ª edição do programa de capacitação tecnológica e empreendedorismo com foco em startups

Iniciativa oferece certificado válido como curso de atualização emitido pela Universidade de São Paulo

São Paulo, 1º de setembro de 2016 – O Ocean USP, uma parceria entre a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP) e a Samsung, líder global em tecnologia, inicia a quinta edição do programa de pré-aceleração de startups, chamado “Incentivo ao Empreendedorismo em Ambiente de Tecnologias Digitais Móveis”, ou “Intensivo #5”, que terá duração de 17 semanas e capacitará dez equipes formadas por três a cinco pessoas.

O programa, que oferecerá atividades presenciais de segunda à quinta-feira, será concluído em 21 de dezembro deste ano. Durante esse período, as empresas passarão por treinamentos e mentorias e assistirão a palestras sobre negócios, experiência de usuário (UX) e tecnologia. As atividades programadas serão ministradas por professores da USP, funcionários da Samsung e parceiros. Ao final do ciclo de pré-aceleração, a própria Poli emitirá o certificado válido como curso de atualização, novidade para essa edição do programa.

“Nosso programa vai ao encontro dos objetivos da Samsung, que estabeleceu a parceria com a USP justamente para estar mais próxima à comunidade acadêmica e fomentar o surgimento de tendências que possam ter impacto no mercado consumidor nos próximos anos”, explica Guilherme Selber, gerente de Inovação da Samsung Electronics para a América Latina.

Davi Nakano, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Poli-USP e um dos coordenadores do Ocean USP, celebra a realização do Intensivo #5: “Promover, no próprio espaço, um ciclo de pré-aceleração de startups é a prova de que estamos conseguindo oferecer uma plataforma para agregar competências, pessoas e projetos, estando sempre abertos à comunidade”.

Experiência de quem já participou

Para Manoel Neto, do Heroes, que participou do Intensivo #2, “esse é o tipo de programa que precisa ser replicado pelo mundo todo, pois tivemos a oportunidade de testar nossas ideias, encontrar novas alternativas para alcançar nossos objetivos, obter novas experiências e conhecimentos, sempre com o apoio de um time muito seleto de mentores e palestrantes que nos inspiravam a todo o momento. Após participar do programa, me senti muito mais confiante para tocar meu projeto. Com o suporte do Ocean, pudemos transformar esse sonho em realidade, lançando o Heroes, um web app que conecta doadores a hemocentros de todo o Brasil, conseguindo uma ótima visibilidade dos públicos envolvidos.”

Na opinião de Nichollas Marshell, da AppMoove – PareAzul (Intensivo #3), “durante o programa de aceleração do Ocean, minha empresa iniciou o desenvolvimento do Pare Azul. Foi uma oportunidade de criar um produto e validá-lo antes de ser lançado ao mercado, já que estava perto dos melhores profissionais e obtive seus direcionamentos. O produto tem foco em melhorar a gestão de trânsito, vendendo Zona Azul pelo smartphone e oferecendo um sistema de banco de dados para a prefeitura controlar o fluxo do uso. Depois desses meses de aceleração, decidi empreender integralmente. Foi uma decisão difícil, porém muito gratificante. Já estou com a empresa há oito meses.”

De acordo com Tandara Costa e Flávio Moreira, da Educity (Intensivo #4), “considerando o cenário de desenvolvimento de startups no Brasil, o programa de aceleração da Samsung funciona como um diamante. É fundamental para alguém que está começando seu próprio empreendimento, pois oferece uma divisão estruturada para o desenvolvimento do negócio. Os mentores também contribuíram para que fosse possível conhecermos o máximo de pessoas no circuito em que estávamos interessados, inclusive nosso primeiro cliente. Sem passar por este processo, a empresa não estaria na maturidade que está hoje. Tínhamos metas para alcançar durante a semana e nos reuníamos todos os dias. Com espaço para trabalhar e salas de reuniões à nossa disposição, ficamos à vontade para liberar nossa criatividade, fazer encontros com públicos projetados para o negócio e ganhar reconhecimento deles.”

Segundo Everton Cherman, da Onion Menu (Intensivo #4), “para minha equipe, o Ocean foi uma segunda casa, talvez até a primeira durante o período do programa. Passamos mais tempo lá do que em nossas próprias instalações, em São Carlos (SP). O contato com diferentes startups, profissionais da Samsung e outros empreendedores que o Ocean trazia para nosso convívio também colaborou para tornar a experiência bastante proveitosa. Não posso deixar de citar o selo Samsung Ocean, que carregamos conosco e faz grande diferença na hora de nos apresentarmos para clientes e parceiros. O apoio fornecido até hoje pela Samsung tem aberto portas importantes para o nosso projeto.”

Serviço – Intensivo #5:

Regulamento disponível em regulamento Intensivo #5.

Pré-aceleração: de 29 de agosto a 21 de dezembro de 2016

Horário das atividades: segunda a quinta-feira, das 19h às 22h

Local: Samsung Ocean USP – Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP (Poli-USP) – Av. Prof. Almeida Prado, 531, Cidade Universitária – SP

