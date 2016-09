Vacinação contra a dengue deve ser feita agora

Quem se vacinar no inverno estará mais protegido no verão, quando aumenta o contágio. A proteção, recomendada pela OMS começa na primeira dose e é crescente.

Os casos confirmados de dengue quase duplicaram (96% de aumento) no Mato Grosso do Sul de janeiro até o final de agosto deste ano com relação ao mesmo período do ano passado. Foram 58.136 notificações, contra 29.638 em 2015, ano em que o número de casos já havia crescido 338% com relação ao ano anterior. E o número de mortes pela doença, nestes oito primeiros meses (17) de 2016, já supera as registradas em todo o ano passado (16). Foram 7 óbitos por dengue em Ponta Porã, três em Campo Grande e três em Dourados e uma em cada um dos seguintes municípios: Coxim, Maracaju, Porto Murtinho e Tacaru.

A primeira – e até agora única –vacina contra a dengue, disponível na rede privada desde junho, reduz em dois terços a possibilidade de contrair a doença e em 93% os casos de maior gravidade, que exigem hospitalização. Sua eficácia sobe para 82% em caso de pessoas que já tiveram a doença, que são justamente aquelas mais suscetíveis de se tornarem casos graves. Ministrada em três doses com intervalo de seis meses, a vacina oferece proteção crescente desde a primeira dose. Por isso, para que a população esteja protegida na próxima temporada de altas temperaturas, quando aumenta a incidência da doença, a recomendação é iniciar agora o esquema de vacinação contra a dengue.

Indicada para a população de 9 a 45 anos, a vacina desenvolvida pela Sanofi Pasteur foi recomendada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e logo pela Sociedade Brasileira de Imunologia como parte da estratégia para atingir a meta de reduzir pela metade as mortes por dengue e em 25% os casos da doença nos países onde a doença é endêmica. Fruto de duas décadas de pesquisas e de estudos clínicos em 15 países, a vacina já obteve registro em cinco desses países (Brasil, México, Filipinas, El Salvador e Costa Rica), estando em análise em diversos outros.

O Brasil é um dos países mais atingidos pela dengue: enfrenta epidemias desde 1986, tendo vivido o ápice da doença em 2015, com 1,6 milhão de casos. Este ano, até 9 de julho de 2016 foram registrados 1,4 milhão de casos no país, sendo 639 casos graves e mais de 400 óbitos. Embora a incidência da doença no país tenha se reduzido ligeiramente este ano, no Mato Grosso do Sul o número de casos cresceu 96%.

Um estudo coordenado pelo Centro de Pesquisa Aggeu [i]Magalhães-Fiocruz Pernambuco e Universidade de Pernambuco estimou que a dengue custou ao país entre setembro de 2012 e agosto de 2013 – antes do ápice da doença — R$ 3,9 bilhões de reais (1,2 bilhão de dólares) entre custos médicos e custos indiretos (queda de produtividade e faltas ao trabalho e à escola).

[1] Boletins epidemiológicos da Secretaria Estadual de Saúde do MS: http://www.saude.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/88/2016/08/BOLETIM-EPIDEMIOL%C3%B4GICO-DENGUE-se-34-2016.pdf e http://www.saude.ms.gov.br/2015/09/02/boletim-epidemiologico-no-30-dengue-semana-34-de-2015/

2 Martelli CMT, Siqueira JB Junior, Parente MPPD, Zara ALdSA, Oliveira CS, Braga C, et al. (2015) Economic Impact of Dengue: Multicenter Study across Four Brazilian Regions. PLoS Negl Trop Dis 9(9): e0004042. doi:10.1371/journal.pntd.0004042

3 http://sbim.org.br/noticias/556-oms-recomenda-vacinacao-publica-contra-a-dengue-em-paises-com-alto-numero-de-casos-da-doencas e http://sbim.org.br/images/files/position-paper-vacinacao-who.pdf

Informações para imprensa

Ketchum

Simone Mateos – aline.verissimo@ketchum.com.br

Juliana Fernandes – juliana.fernandes@ketchum.com.br

Nathália de Angelis – nathalia.angelis@ketchum.com.br

Daniela Abreu – daniela.abreu@ketchum.com.br

Equipe de Atendimento

Ketchum

break through