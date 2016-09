CCR MSVia participa de mostra ambiental

Os técnicos da área de Sustentabilidade e Meio Ambiente da CCR MSVia, concessionária responsável pela ampliação e modernização da BR-163/MS, participam de 1 a 3 de setembro de amostra científica para os alunos de ensino médio das escolas do entorno do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, PEVRI, e moradores da região.

O encontro tem por objetivo incentivar uma cultura de preservação e respeito pelo Meio Ambiente e acontece nas próprias dependências da sede do Parque, no Porto Peroba, às margens da Rodovia MS – 141, em Jateí.

Segundo o engenheiro Michel Klaime Filho, gestor de Meio Ambiente da CCR MSVia, a concessionária participa do evento porque está empenhada na recuperação da mata nativa do Parque.

“Os alunos conhecerão de perto o que está mudando no Parque em função do projeto patrocinado pela CCR MSVia, que promove o plantio de milhares de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica”, diz o engenheiro. “Nos próximos três anos, seremos responsáveis não só pelo plantio dos exemplares e eventuais reposições, mas também pela manutenção das plantas, como poda, limpeza e controle de ervas daninhas”.

Durante a mostra, técnicos da Concessionária distribuirão folhetos explicando o que é o projeto e quais os objetivos da empresa com essa ação, que atende a uma cláusula do licenciamento ambiental emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e conta com o apoio do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL.

No folheto, a empresa informa que o plantio envolve 241 mil mudas e contempla não só o PEVRI, em Jateí, mas também o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, em Alcinópolis, incluindo mudas naturais do Cerrado, no caso do segundo Parque.

“O projeto de plantio vai muito além do cumprimento da obrigação ambiental, porque vai ao encontro das diretrizes do Grupo CCR no que diz respeito à preservação e à conservação do meio ambiente”, informa Michel Klaime Filho.

Fonte: Sato Comunicação