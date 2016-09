Holding Familiar e seus Aspectos Tributários

Seminário Especial Sodepe:

HOLDING FAMILIAR

Aspectos Societários e Tributários das Holdings

Será um encontro de discussões a respeito da Holding Familiar e o Planejamento Sucessório.

O intuito é de proporcionar aos participantes subsídios teóricos e práticos para uma melhor compreensão acerca do tema.

Objetivo

Apresentar a estrutura legal das sociedades holdings, com enfoque especialmente direcionado aos aspectos tributários, sucessórios e suas particularidades com vistas à implementação de alternativas menos onerosas ao seu patrimônio.

Público

Destina-se a grupos econômicos familiares, advogados, administradores, consultores, contabilistas e, principalmente, às pessoas que pretendem implantar o planejamento sucessório.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

8h30 – Recepção dos Participantes

8h55 – Abertura do seminário pelo presidente de mesa

9h00 – Aspectos Societários das Holdings

– Conceito de holding;

– Custos e prazos do processo de inventário

– Os tipos de holdings (EIRELI, sociedade anônima, sociedade simples, sociedade limitada)

– Conferencia de bens

– Isenção ou não de ITBI

– Holding familiar/pura/mista

10h30 – Coffee-break

10h45 – Planejamento Sucessório

– Possibilidade ou não de doação de cotas

– Doação com reserva de usufruto das cotas

– Ingressos ou não de herdeiros e cônjuges na holding

– Situação da holding perante os sócios, terceiros e empregados

– Responsabilidade dos sócios e administradores da holding

– Formação de grupo econômico

– A desconsideração da personalidade jurídica da holding

– Dissolução total e parcial da holding

– Holding internacional

13h00 – ALMOÇO

14h00 – Aspectos Tributários das Sociedades Holdings

– Melhor regime fiscal

– Imposto de Renda/CSLL

– Receitas operacionais: espécies possíveis

– Integralização de capital em bens

– Integralização por sócio ou acionista PF

– Integralização por sócio ou acionista PJ

– Avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial

– Recebimento de lucros e dividendos pela holding

– Tributação dos resultados apurados pela holding

– Distribuição de lucros ou dividendos pela holding

– Mútuos entre a holdings e as controladas

– Aluguéis recebidos pela holding

15h30 – Coffee-break

15h45 – PIS e COFINS

– Receitas de aluguéis

– Receitas de participações societárias

– Receitas financeiras

I S S

– Serviços de pessoal;

– Serviços de consultoria e organização;

– Serviços de engenharia e fornecimento de tecnologia

– Publicidade e propaganda.

17:30 – Considerações Finais

18h00 – Encerramento do seminário

Palestrantes:

Fernando Brandariz – Advogado; Especialista em elaboração de acordos de acionistas, planejamento sucessório, proteção de bens, montagem de Holdings Nacional e Internacional; Vasta experiência com mais de 10 anos de atuação do seguimento jurídico empresarial; Pós graduado em Direito Processual Civil pela FMU; Pós graduado em Direito Empresarial, Internacional e LLM em Direito Empresarial pela E.P.D -Escola Paulista de Direito; Professor no curso de Pós Graduação de Direito Empresarial na E.P.D e Presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB/SP subseção Pinheiros.

Sidney D’Agazio – Bacharel em Direito e Contabilista; Especialista em Direito Tributário pelo IBET/USP; Mais de 25 anos de experiência profissional na área jurídico-tributária; Membro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT); Professor e palestrante de cursos de extensão profissional há mais de 20 anos, tendo atuado em representativas entidades como CRC, Ciesp, ACSP, Sesc; – Professor convidado para curso de pós-graduação Faculdade IMED de Florianópolis; Autor do Livro: Como Atender o Fiscal de Tributos

Consulte-nos sobre inscrições e investimentos através do tel:

11 – 3872-7485 ou se preferir

Realização dia 13 de setembro de 2016

Local: Tulip Inn Paulista

Rua Apeninos, 1070 – Paraiso – São Paulo – SP

Horário: 09h00 ás 18h00

Incluso: Material Didático (apostilado), Plantão Tira-dúvidas por 30 dias, Certificado e Coffee-break