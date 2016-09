Humor clássico de Buster Keaton em exibição no Sesc Vila Mariana

“O Homem das Novidades” faz parte do projeto “História e Transgressão do Cinema: Sonhadores”, na Unidade

No dia 10 de setembro, o longa-metragem “O Homem das Novidades”, clássico do genial humorista do cinema mudo Buster Keaton, será exibido no Sesc Vila Mariana, às 14h, gratuitamente, como parte do projeto História e Transgressão do Cinema: Sonhadores, que, ao longo dos próximos meses, esmiuçará as relações entre cinefilia, transgressão, política e utopia, tomando por ponto de partida a obra “Os Sonhadores”, de Bernardo Bertolucci. Até o dia 17 de dezembro, serão exibidos um total de 23 longas no Auditório da Unidade. O projeto conta também com cursos teóricos, e em setembro (a partir do dia 22), Celso Sabadin ministra o Cinema e Cultura Pop: da década de 1950 aos dias atuais. As exibições de todos os filmes são gratuitas, com retirada de ingressos com uma hora de antecedência. As inscrições para os cursos serão realizadas na Central de Atendimento da Unidade.

O projeto História e Transgressão do Cinema: Sonhadores teve início com a exibição de “Os Sonhadores“, de Bernardo Bertolucci, no dia 6 de agosto. Até dezembro, serão exibidos dezenove clássicos do cinema citados ou utilizados como referência em Os Sonhadores. Assim, além de retratar o período de maio de 1968 em Paris, evocando as ideologias e o espírito transgressor da época, o projeto também apresenta a versão de Bertolucci da história do cinema, por meio de filmes que influenciaram sua trajetória. Entre os títulos selecionados, estão obras de Godard (Acossado, A Chinesa e O Bando à Parte), Truffaut (Jules e Jim e A Noiva Estava de Preto), Antonioni (Depois Daquele Beijo), Howard Hawks (Scarface), Sternberg (A Vênus Loira e o Anjo Azul), Samuel Fuller (Paixões que Alucinam) e Roberto Rossellini (Paisà), entre outros.

Na sexta sessão do projeto, será exibido o longa-metragem “O Homem das Novidades”, que narra a história de Luke Shannon (Buster Keaton), um cinegrafista que faz trabalhos jornalísticos e se apaixona por Sally (Marceline Day), secretária de um cinejornal. Na tentativa de se aproximar da garota, Luke resolve sair pela cidade de Nova York filmando eventos interessantes para vendê-los à MGM, onde ela trabalha. Suas tentativas são uma sucessão hilária de erros e sua intenção de impressionar a moça se transforma em uma constrangedora, mas emocionante aventura. A exibição acontece às 14h do dia 10, sábado, com retirada de ingressos a partir das 13h, na Central de Atendimento do Sesc Vila Mariana.

Buster Keaton (1895-1966) é considerado o grande rival de Charlie Chaplin. Nascido nos Estados Unidos, começou sua carreira artística contracenando com seus pais no Teatro de Vaudeville (mistura de Teatro e Circo muito popular nos Estados Unidos). Em 1920 começou a dirigir seus primeiros curtas e ficou conhecido por basear sua comédia em um personagem impassível. Um dos momentos mais significativos da sua carreira de ator aconteceu em 1952, quando participou do filme Luzes da Ribalta. Nele, Keaton e Chaplin fazem um número de dez minutos em dueto.

Os temas cinefilia, política, transgressão e utopia também serão abordados em três cursos teóricos com duração de quatro ou cinco encontros de duas horas cada, ministrados por especialistas, durante os meses de agosto a dezembro, no Sesc Vila Mariana.

No segundo deles, que acontece entre 22 de setembro e 13 de outubro, quintas, às 19h30, o jornalista e crítico de cinema Celso Sabadin ministra o curso Cultura Pop: da década de 1950 aos dias atuais, que propõe um estudo de “Os Sonhadores” e de suas referências, em quatro encontros que discutirão os acontecimentos que levaram a sociedade mundial a quebrar todos os paradigmas vigentes até maio de 1968 – época em que se passa o longa -, transformando definitivamente as relações de arte e consumo, e culminando com a criação do que se convencionou chamar de Cultura Pop.

As inscrições podem ser realizadas na Central de Atendimento do Sesc Vila Mariana.

Serviço:

História e Transgressão do Cinema: Sonhadores

Agosto a dezembro de 2016

Exibição

O Homem das Novidades

(Buster Keaton, EUA, 1929, 67min, P&B)

Dia 10 de setembro, sábado, às 14h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 67 minutos

Não recomendado para menores de 14 anos

Grátis | Retirada de ingressos com uma hora de antecedência, na Central de Atendimento

Curso

Cultura Pop: da década de 1950 aos dias atuais

Com Celso Sabadin

De 22 de setembro a 13 de outubro, quintas, das 19h30 às 21h30

Local: Sala 2, 5º andar – Torre A

Duração: 120 minutos/aula

Classificação indicativa: 16 anos

Inscrições na Central de Atendimento, a partir de 30/8

Inscrições : R$ 40,00 (inteira) l R$ 20,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 12,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

