Sesc Vila Mariana realiza oficina de “Jardim de Flores Comestíveis”

Nos dias 11 e 25 de setembro, domingos, a partir das 11 horas, o Sesc Vila Mariana irá receber a equipe do Canto da Horta para realizar a oficina “Jardim de Flores Comestíveis”, que aborda a utilização de flores na alimentação, inclusive já presente na dieta brasileira. As vagas são limitadas e gratuitas, com retirada de ingressos com uma hora de antecedência na Central de Atendimento da Unidade. A atividade não é recomendada para menores de 10 anos.

Existe uma grande variedade de espécies de plantas com flores comestíveis, incluindo algumas bastante comuns. A oficina “Jardim de Flores Comestíveis” visa apresentar essas espécies e como elas podem ser cultivadas de forma orgânica. Também serão abordadas possibilidades nos modos de utilização e receitas com flores. Na atividade haverá degustação com flores comestíveis, uma das receitas será a “Geleia de Abacaxi com Lavanda”, acompanhada de torradas.

O Canto da Horta é uma empresa concebida em 2008, e que presta serviços de educação ambiental para espaços culturais, instituições de ensino, empresas e outros. O projeto tem como missão despertar e sensibilizar pessoas quanto à necessidade de uma convivência harmônica com o meio ambiente e com outros seres vivos. O objetivo é que, através do ensino de práticas sustentáveis, da reflexão sobre os valores da sociedade moderna e da investigação da natureza, promova-se a aquisição de uma nova postura perante o planeta. O Canto da Horta tem como fio condutor não somente a ecologia biológica, mas sim uma ecologia integral, que vise à saúde da natureza, da sociedade e do ser humano.

Serviço:

Oficina

“Jardim de Flores Comestíveis”

Com Canto da Horta

Dias 11 e 25 de setembro, domingo, às 11 horas

Local: Sala A (4º Andar – Torre A)

Duração: 180 minutos

Não recomendado para menores de 10 anos

Grátis | Vagas Limitadas

Retirada de ingressos com 1h de antecedência, na Central de Atendimento do Sesc Vila Mariana.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

