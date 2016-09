Cônsul do Paraguai capota carro em rodovia de MS e fica ferido

Acidente aconteceu entre Sidrolândia e Maracaju (Fotos: Maracaju Speed)

O cônsul do Paraguai Angel Lesme, sofreu um acidente na tarde desta quinta-feira (1), na MS-162, entre Sidrolândia e Maracaju. Ele conduzia o veículo oficial do consulado brasileiro, uma BMW 320I, quando ele perdeu o controle do veículo e capotou por diversas vezes.

Segundo o site Maracaju Speed, o carro foi parar nas margens da rodovia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, responsável pelo atendimento, o cônsul foi encontrado consciente e orientado, mas com apenas alguns cortes na cabeça.

Ele foi encaminhado para ao pronto socorro do município de Maracaju, distante a 161 quilômetros de Campo Grande. O Cônsul não declarou aos militares quais foram as causas do acidente.