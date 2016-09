Escola do Aero Rancho recebe Programa Saúde Nota 10

Divulgação

A quadra esportiva da Escola Municipal Professora Mari Lúcia Passarelli, no bairro Aero Rancho, foi palco de uma divertida aula de educação ambiental levada pela Águas Guariroba nesta quinta-feira (01). Com o encerramento do Programa Saúde Nota 10, os alunos assistiram a peça de teatro de bonecos “Guaribinha e sua Turma no Mundo Encanado” e os alunos que produziram os melhores trabalhos sobre saneamento e saúde receberam prêmios na ação socioambiental da concessionária.

Divulgação

Com mais de 1,6 mil alunos, a escola fica em uma região do bairro Aero Rancho que está recebendo obras de implantação da rede de esgoto. “A Águas Guariroba está mais presente na vida dos alunos e da comunidade neste momento, com as obras que estão no bairro. Por mais que trabalhemos o assunto meio ambiente e saúde dentro de sala de aula, é importante ter este reforço do trabalho de educação realizado pela empresa. É divertido de participar e faz refletir sobre o papel da sociedade na preservação dos recursos hídricos e da natureza”, avalia a coordenadora pedagógica da escola Maurilza Vieira de Jesus.

No Programa Saúde Nota 10 a escola recebe palestras da Águas Guariroba nas salas de aula e os estudantes acompanham o conteúdo através de cartilhas com histórias em quadrinhos que explicam o ciclo da água e do esgoto. Os estudantes são desafiados a produzirem desenhos, frases e redações com o tema “Água e esgoto tratados: saúde para todos”. Os melhores são premiados durante o encerramento da ação.

Karla Priscilla Souza Ramos, de 13 anos, é a estudante do sétimo ano vencedora do concurso de redação. Para ela, que voltou para casa com uma bicicleta nova, o programa da Águas Guariroba ajuda a esclarecer a importância do saneamento de uma forma didática e divertida. “É importante debater este tema na escola e aprender como o saneamento é um direito de todos e que traz tantos benefícios”, comentou a aluna, que teve o trabalho orientado pela professora de língua portuguesa, Leonor Trava Munhoz. “A escola é a base de tudo. Quando se traz educação ambiental para os alunos, estamos conscientizando o futuro do nosso planeta”, destacou a educadora.

Fonte: ASSECOM

Jornal do Estado MS