Sherwin-Williams doa toda a tinta para pintura externa da Santa Casa

A ABCG – Santa Casa recebeu nesta quinta-feira (1), uma doação de 240 latas de tintas de 18 litros para pintura externa do hospital. A doação feita pela fabricante de tintas Sherwin-Williams, empresa americana, que neste ano comemora seu aniversário de 150 anos. A doação chegou ao hospital por meio de seu representante em Mato Grosso do Sul.

São 4.320 litros de tintas ao custo aproximado de R$ 96 mil, e serão usadas assim que alguns reparos que antecedem a pintura forem feitos. Trata-se da correção das rachaduras, aplicação de fundo, eliminação de fungos e possíveis infiltrações. Outro parceiro do hospital na doação foi a empresa de KM Transportes, que voluntariamente buscou as tintas em São Paulo e trouxe a carga sem custo algum para a Santa Casa.

José Antônio Ferreira, Zezo, foi o intermediador das doações ao hospital, como representante no estado, ele afirmou que viu no aniversário da fabricante uma forma de promover a ação que beneficiará na estética e na manutenção da estrutura do hospital. “É muito bom poder ajudar a Santa Casa, uma instituição que tanto faz pela comunidade. Estamos satisfeitos em melhorar o ambiente destes pacientes, que já chegam fragilizados e merecerem um local confortável”, disse.

O hospital recebe diariamente doações que são revertidas para atender seus pacientes, seja da capital, ou interior do estado. Para doações o hospital possui o Núcleo de Captação de Recursos Externos, que atende de segunda à sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 12h30 às 18h.

