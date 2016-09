Sicredi realiza palestra e Encontro de Coordenadores de Núcleo em Ponta Porã

Palestra com Mario Sergio Cortella reuniu mais de 900 associados da Cooperativa; Encontro debateu assuntos e temas que irão nortear os rumos do Sicredi

A Sicredi Centro-Sul MS realizou, nos dias 26 e 27 de agosto, mais dois grandes eventos. Na sexta-feira, dia 26, com parceria do Sistema OCB/MS (Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Mato Grosso do Sul), promoveu uma notável palestra com o filósofo e doutor em educação Mario Sergio Cortella, no União Tênis Clube, em Ponta Porã (MS), reunindo mais de 900 associados da Cooperativa.

Na palestra com o tema: “Cenários turbulentos, mudanças velozes (negação, proteção e superação)”, o professor Cortella motivou a reflexão do público presente com ensinamentos que compartilham pensamentos e práticas sobre ética, gestão, liderança e educação. Com um tom motivacional, o palestrante também ressaltou aspectos sobre o cooperativismo estimulando a união de pessoas com o mesmo objetivo, para que juntas se tornem mais fortes.

Já no sábado, dia 27, a Sicredi Centro-Sul MS realizou o Encontro de Coordenadores de Núcleo, também em Ponta Porã (MS) com o propósito de debater assuntos que irão nortear os rumos da Cooperativa. Neste ano, com uma proposta diferente, os mais de 70 Coordenadores e Suplentes de Núcleo foram divididos em grupos com o objetivo de dialogar e sugerir assuntos que serão levados ao Conselho de Administração da Cooperativa.

De acordo com o Presidente da Sicredi Centro-Sul MS, Sadi Masiero, os Coordenadores de Núcleo são associados eleitos, encarregados de representar o seu núcleo nas assembleias, mas também, de proporcionar debates as questões relativas à gestão e ao desenvolvimento da Cooperativa. “Justamente, pensando em estimular o debate e integrar mais ainda a participação dos nossos Coordenadores, que apresentamos este novo formato de encontro. Foi muito positivo e tivemos grandes discussões e ideias”, afirma o presidente.

