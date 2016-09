Ministério da Saúde libera R$ 4,7 milhões para hospitais de MS

Do total, mais de R$ 3,9 milhões serão destinados para a Santa Casa de Campo Grande. (Foto: Fernando Antunes)

Quatro unidades de saúde de Mato Grosso do Sul receberão investimentos de R$ 4,7 milhões do Ministério da Saúde. A maior parte dos valores liberados, R$ 4,2 milhões, é para novas habilitações e credenciamentos de três hospitais filantrópicos no Estado.

Do total, mais de R$ 3,9 milhões serão destinados para a Santa Casa de Campo Grande. A APAE do município também será beneficiada com R$ 216 mil e o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, com cerca de R$ 500 mil, provenientes de emendas parlamentares dos últimos dois anos que ainda não haviam sido pagas.

Em Dourados a Instituição Missionária Caiuá ficará com R$ 130 mil do montante. O anúncio,foi feito nesta quinta-feira (1), durante o 26ª Congresso de Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília (DF).

“Estamos tomando ações concretas para que essas entidades, que respondem sozinhas por mais de 50% dos atendimentos do SUS, ganhem fôlego e continuem prestando atendimento de qualidade à população”, comentou o ministro da saúde Ricardo Barros.

Em todo o Brasil, serão R$ 513 milhões para 500 serviços em Santas Casas. Mias R$ 371 milhões de recursos serão destinados para novas habilitações e credenciamentos de 216 hospitais filantrópicos de 20 estados, além de R$ 141 milhões de emendas parlamentares para 255 instituições, localizadas em 19 estados.

A meta é que os pagamentos sejam feitos em dezembro. As portarias que garantem a verba estão sendo publicadas essa semana.