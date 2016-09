Inscrições para concurso com salário até R$ 4,3 mil vão até dia 5

São 27 cargos; veja mais detalhes

Por realizar as provas em horários (turnos) distintos, o concurso público da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) possibilita que um candidato possa concorrer a dois cargos de diferentes níveis de escolaridade. As regras estão determinadas no Edital de Abertura CCS nº. 06, de 10 de agosto de 2016 e são oferecidas 27 vagas de técnicos administrativos.

As provas objetivas serão em Dourados, no dia 18 de setembro, das 8h às 12h, para as vagas de nível fundamental e superior e das 14h às 18h, para os cargos de nível médio. Assim, o candidato pode, por exemplo, fazer a inscrição para uma vaga de administrador (nível superior) e para uma vaga de assistente administrativo (nível médio).

Mas no caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato em cargos distribuídos no mesmo horário (níveis fundamental e superior), será considerada a primeira inscrição efetivada, ou seja, a data de efetivação do pagamento. As demais inscrições serão canceladas automaticamente.

VAGAS E CARGOS

As 27 vagas e cargos do concurso público estão distribuídos da seguinte forma:

NÍVEL FUNDAMENTAL

1 vaga para operador de máquinas agrícolas

NÍVEL MÉDIO

16 vagas para assistente administrativo (3 para negros e pardos e 1 para pessoas com deficiência)

1 vaga para técnico de laboratório – área acervos documentais

1 vaga para técnico em agropecuária

1 vaga para técnico em refrigeração

1 vaga para técnico de laboratório – área Biotério

NÍVEL SUPERIOR

2 vagas para administrador

1 vaga para analista de tecnologia da informação

2 vagas para contador

1 vaga para nutricionista

REMUNERAÇÃO

A remuneração básica é de R$ 2.292,69 para a vaga de nível fundamental; R$ 2.752,81 para as vagas de nível médio; e de R$ 4.326,21 para as vagas de nível superior.

INSCRIÇÃO

Os interessados em participar do concurso público tem até dia 05 de setembro para realizar a inscrição, via Internet, clicando aqui.

Para a inscrição, o candidato deverá estar inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF), preencher a ficha de inscrição e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para o pagamento da taxa de inscrição que varia de valor por cargo, sendo de R$ 60,00 (nível fundamental); R$ 80,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).

O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição nos prazos estabelecidos no cronograma do edital do concurso e somente nas agências do Banco do Brasil S/A. Não serão aceitas outras formas de pagamento, tais como depósito em conta corrente ou GRU utilizada pela UFGD para outras finalidades.

