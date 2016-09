Onevan representa AL em solenidade que deu início à fase final de testes de vacina contra dengue

Divulgação

O deputado estadual Onevan de Matos, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, participou, juntamente com os governadores Reinaldo Azambuja e Geraldo Alckmin (São Paulo), da solenidade que deu início à fase final dos testes clínicos da vacina tetravalente contra a dengue.

Testes – A vacina objetiva oferecer imunização às 4 (quatro) espécies de dengue e é desenvolvida pelo Instituto Butantan (Secretaria de Saúde de São Paulo) – principal produtor de imunobiológicos do Brasil, responsável pela grande maioria da produção nacional de soros hiperimunes e de antígenos vacinais, que compõem as vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunizações.

Divulgação

Os testes que estão sendo desenvolvidos com a vacina abrangem 17 mil pessoas em 12 unidades da federação – estão sendo monitoradas 1,2 mil pessoas em Campo Grande (MS), entre 2 e 59 anos de idade, sob a coordenação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Anvisa – A realização dos testes clínicos da vacina é a fase final antes do produto ser submetido à aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, posteriormente, ser produzida em larga escola e oferecida à população brasileira. A expectativa da direção do Instituto Butantan é que o aval da agência reguladora ocorra ainda em 2017.

“A fase final de testes clínicos busca comprovar se a pessoa imunizada está realmente protegida contra a dengue. É, indubitavelmente, uma grande conquista para a saúde pública, entretanto, não afasta a necessidade dos cuidados que todos nós devemos ter para evitar a procriação do mosquito Aedis Aegypti. É muito importante a participação de Mato Grosso do Sul nos testes de comprovação de eficácia”, destacou Onevan de Matos, que representou a Assembleia Legislativa no evento solene.

Governo de São Paulo – A comitiva do governador Geraldo Alckmin foi composta pelo secretário David Uip (Saúde) e pelo diretor do Instituto Butantã, Jorge Kalil.

Divulgação Divulgação

Fonte: ASSECOM

Por: Fernando Ortega

Jornal do Estado MS