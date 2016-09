Na estreia de Bauza, Messi marca e Argentina bate o Uruguai

Treinador estreou com o pé direito na noite desta quinta-feira. Gol da vitória foi marcado ainda na primeira etapa

O técnico Edgardo Bauza no comando da seleção argentina, os hermanos receberam o Uruguai na noite desta quinta-feira e conseguiram a vitória, assumindo a liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia 2018. Jogando no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG), donos da casa contaram com gol de Messi para vencer por 1 a 0. Dybala foi expulso ainda no primeiro tempo e mesmo assim a Celeste não conseguiu o empate.

Gol da vitória foi marcado por Lionel Messi ainda na primeira etapa

Com a vitória, os hermanos assumiram a primeira colocação das Eliminatórias, com 14 pontos em sete jogos. Uruguaios caíram para segundo, com 13. Seleções voltam a campo na próxima terça-feira, quando a Argentina visita a Venezuela, às 20h, enquanto o Uruguai recebe o Paraguai, no mesmo horário.

O JOGO

Jogando em casa, a Argentina começou com mais posse de bola e trocando passes, para tentar achar um espaço na defesa adversária. Messi teve boa chance em cobrança de falta, mas acabou carimbando a barreira. Com dificuldades para criar jogadas, Suárez arriscou do meio-campo e tentou surpreender Romero, que estava atento.

Corujo também chutou de fora da área, porém exagerou na força e mandou por cima. Aos 31, a melhor chance da Argentina veio com Dybala. Di María tomou a bola de Suárez e entregou para o camisa 22, que mandou uma bomba na trave. Bola ainda bateu nas costas de Muslera e saiu.

No fim da primeira etapa, Messi ainda teve duas oportunidades. Na primeira, o camisa 10 foi travado por Giménez, mas na segunda o craque deixou sua marca. Após bela jogada individual, Messi arriscou de fora da área, bola desviou e tirou Muslera da jogada. Uruguai respondeu com Suárez, mas Mascherano travou na hora certa. Antes do intervalo, Dybala recebeu o segundo amarelo e foi expulso, complicando as coisas para o segundo tempo.

A Argentina quase ampliou logo no início da etapa final, novamente com Messi. Cobrando falta, o camisa 10 mandou direto e quase encobriu Muslera, que conseguiu se recuperar e jogar para fora. Os uruguaios responderam com Corujo, em chute de longe.

O Uruguai pressionava no campo de ataque, mas tinha dificuldades para penetrar na barreira que a defesa argentina fazia. Suárez e Cavani eram praticamente neutralizados por Otamendi e Funes Mori. Chutes de fora viraram opção, porém Romero estava bem na partida. Com um homem a menos, os hermanos se fecharam e conseguiram segurar a vitória por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

ARGENTINA 1 X 0 URUGUAI

Data-Hora: 01/09/16 – 20h30 (de Brasília)

Estádio: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)

Árbitro: Julio Bascuñán (CHI)

Cartões amarelos: Dybala e Di María (ARG); Fucile, José Giménez, Cavani, Lodeiro e Ramírez (URU)

Cartão vermelho: Dybala

Gols: Messi, 42’/1ºT (1-0);

ARGENTINA: Sergio Romero; Zabaleta, Otamendi, Funes Mori e Emmanuel Mas; Mascherano, Biglia e Di María (Gaitán, 39’/2ºT); Dybala, Messi e Lucas Pratto (Alario, 26’/2ºT). TEC: Edgardo Bauza.

URUGUAI: Muslera; Fucile (Diego Rolán, 42’/2ºT), José Giménez, Godín e Gastón Silva; Corujo, Arévalo Ríos, Carlos Sanchéz (Gastón Ramírez, 24’/2ºT) e Lodeiro (Rodríguez, 14’/2ºT); Cavani e Luis Suárez. TEC: Óscar Tabárez.

