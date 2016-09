Paraguai é superior e vence o Chile pelas Eliminatórias 2018

Equipe marcou os gols da vitória ainda na primeira etapa e ultrapassaram os chilenos na tabela de classificação

Paraguai e Chile se enfrentaram na noite desta quinta-feira, em jogo válido pela sétima rodada das Eliminatórias para a Copa da Rússia 2018. Jogando no Estádio Defensores del Chaco, os paraguaios pressionaram desde os primeiro minutos e venceram por 2 a 1. Gols dos donos da casa foram marcados por Óscar Romero e Paulo da Silva, enquanto Vidal fez para os chilenos.

O Paraguai agora é sexto colocado com 12 pontos conquistados, enquanto o Chile caiu para sétimo, com 10. Equipes voltam a campo na próxima terça-feira, quando os paraguaios enfrentam o Uruguai fora de casa, às 20h. Os chilenos recebem a Bolívia, às 20h30.

O JOGO

O duelo entre as duas seleções começou pegando fogo. Aos quatro, o Chile quase marcou com Mena, batendo de esquerda. No minuto seguinte, o Paraguai respondeu com Óscar Romero e o meio-campo não desperdiçou. Da entrada da área, o camisa 21 acertou o ângulo para abrir o placar. Apesar da vantagem, o Paraguai não se acomodou e continuou pressionando. No lance seguinte, Paulo da Sila ampliou de cabeça, após cobrança de escanteio.

O Chile respondeu com Vargas, em uma linda finalização de bicicleta, mas para o azar do atacante, Barreto conseguiu salvar os donos da casa. Aos 35, Vidal aproveitou bom cruzamento em cobrança de falta para desviar de cabeça e diminuir o placar. Paraguai foi para o vestiário vencendo por 2 a 1.

Na volta para a etapa final, o Paraguai continuou pressionando e antes dos cinco minutos já tinha assustado com Romero e Lezcano. Ritmo foi diminuindo durante o segundo tempo e donos da casa souberam administrar o resultado para sair com a vitória. No fim, Medel ainda foi expulso e chile terminou a partida com um jogador a menos em campo.

FICHA TÉCNICA

PARAGUAI 2 X 1 CHILE

Data-Hora: 01/09/16 – 21h (de Brasília)

Estádio: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

Cartões amarelos: Rojas, Gustavo Gómez e Riveros (PAR); Aránguiz, Medel, Pinilla e Vargas (CHI)

Cartão vermelho: Medel (CHI)

Gols: Óscar Romero, 5’/1ºT (1-0); Paulo da Silva, 8’/1ºT (2-0); Vidal, 35’/1ºT (2-1);

PARAGUAI: Barreto; Jorge Moreira, Gustavo Gómez, Paulo da Silva e Salustiano Candia; Ayala; Royas (Bruno Valdez, 39’/2ºT); Cristian Riveros e Óscar Romero; Lezcano (Jorge Benítez, 36’/2ºT) e Federico Santander (Almirón, 21’/2ºT). TEC: Arce.

CHILE: Toselli; Isla, Medel, Enzo Roco e Mena (Pinilla, 32’/2ºT); Aránguiz, Vidal, Francisco Silva (Felipe Gutiérrez, 27’/2ºT); Fuenzalida (Edson Puch, 10/2ºT), Vargas e Alexis Sánchez. T EC: Juan Antonio Pizzi.

