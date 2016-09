Chuva é histórica para o mês de agosto no Noroeste Paulista- Devemos plantar agora?‏

O mês de agosto de 2016 se caracterizou como mais chuvoso da história das medições climáticas feitas pela UNESP Ilha Solteira. No Noroeste Paulista como um todo era esperado 13 mm e a Rede Agrometeorológica do Noroeste Paulista registrou 78 mm. Em 2015 a região registrou a média, com apenas 14 mm. Em julho aconteceu o contrário, eram esperados 29 mm e a região em média recebeu apenas 2 mm. Em 2015 foram 49 mm, acima da média.

A analisar a situação para o [Pod Irrigar] o Professor Dr. Fernando Braz Tangerino Hernandez, da Área de Hidráulica e Irrigação da UNESP Ilha Solteira alerta que “de fato – quando se fala das chuvas – está cada fez mais difícil acreditar que as expectativas históricas vão se confirmar”. E também alerta a questão da dispersão ou a variabilidade dos volumes das chuvas mesmo dentro de uma mesma região. “Veja por exemplo neste mês de agosto. Enquanto o município de Ilha Solteira recebeu 140 mm e registra a maior chuva de toda a sua história no mês de agosto, Paranapuã registrou apenas 39 mm, mas também é o maior volume de chuvas para este mês, quando o volume mais próximo do registrado em 2016 foi de 21 mm, em 2011. Em Ilha Solteira, já teve registro de agosto bem chuvoso, 103 mm no ano de 2000.”

O Professor Fernando Tangerino respondendo à pergunta de um Produtor de Alimentos que diz “com tanta chuva agora na região, posso plantar ou devo esperar?” Para o Professor “não é fácil a resposta, mesmo com o elevado armazenamento de água no solo devemos lembrar que estamos na região com as maiores taxas de evapotranspiração do Estado de São Paulo, com média de evapotranspiração prevista para setembro em torno dos 4.5-4,9 mm/dia e os nossos solos tem capacidade de armazenar apenas 1,0 mm/cm e assim, considerando uma profundidade de 30 cm, um plantio agora não resistiria à 10-15 dias sem chuvas em setembro. quando se espera em média 81 mm, mas, mais importante que o volume da chuva, para quem acaba de plantar, é quando virá esta chuva? Para decidir devemos verificar a previsão do tempo para a região, mas é sempre uma aposta de risco.

Mas quem muito se beneficiou deste volume atípico de chuva registrado em agosto foram os irrigantes, principalmente os que acabam de plantar milho e amendoim, que começam sua safra com alívio na conta de energia, pois ficarão alguns dias com os sistemas de irrigação desligados”.

Em 2016, em média o Noroeste Paulista já acumulou 882 mm, 71% do previsto para o ano e 15% a mais que o esperado para o período de janeiro a agosto.



