Sobre a ExpoBarber Brasil 2016‏

Vem aí a ExpoBarber Brasil, o primeiro evento de conteúdo e qualificação para Barbers do Brasil. A ExpoBarber Brasil será realizada nos dias 16 e 17 de outubro, no Actuall Convention Hotel, em Belo Horizonte.

Palestras, cursos e workshops com personalidades do mundo barber do Brasil e do exterior são algumas das atrações da ExpoBarber Brasil, que vai contar também com uma fantástica estrutura de stands e espaços para divulgação de marcas e produtos.



Três Barbers americanos estão confirmados na ExpoBarber Brasil. São eles Yahia Jaber, o “Mr. Official”, Yadiel “Arod The Barber” Rodriguez, e Danny Amorim. Barbers brasileiros também vão participar, como Edimar Torres e Bruno Rupf. Além disso, especialistas em finanças pessoais e gestão de negócios vão falar sobre os cuidados com a carreira e a administração dos negócios. Enfim, uma oportunidade única para barbeiros e donos de barbearias conhecerem novos produtos e ampliarem seus negócios, além de receberem certificados internacionais de participação. Excelente chance também para fornecedores trocarem ideias e experiências e otimizarem novas parcerias com clientes em potencial.Três Barbers americanos estão confirmados na ExpoBarber Brasil. São eles Yahia Jaber, o “Mr. Official”, Yadiel “Arod The Barber” Rodriguez, e Danny Amorim. Barbers brasileiros também vão participar, como Edimar Torres e Bruno Rupf. Além disso, especialistas em finanças pessoais e gestão de negócios vão falar sobre os cuidados com a carreira e a administração dos negócios. O Actuall Convention Hotel possui o maior centro convenções em hotéis de Minas Gerais, com capacidade para mais de 2 mil pessoas, além de localização privilegiada, a apenas 45 minutos do Aeroporto de Confins e perto das principais rodovias que cortam o estado. Clique aqui e saiba mais sobre a ExpoBarber Informações com Marco Antônio no (31) 99984-5922