Motorista perde controle da direção, bate em árvore e cai em córrego

Carro foi parar dentro do córrego Segredo e ficou com as quatros rodas para cima. (Foto: Marcos Ermínio)

Motorista, que não teve o nome divulgado, perdeu o controle do carro que conduzia, bateu em uma árvore e caiu no córrego Segredo, por volta das 4h15 de hoje (2), na Avenida Ernesto Geisel com a Barão do Rio Branco, no Centro de Campo Grande.

Conforme informações do Batalhão de Trânsito, a vítima seguia em um Renalt Sandero, de cor branca, no sentido Centro/Bairro, quando por algum motivo, que ainda será apurado, perdeu o controle, bateu em uma árvore e caiu no córrego.

O carro parou com as quatro rodas para cima. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiro e encaminhada para uma unidade de saúde. O veículo ficou destruído.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por mês são registrados de nove a dez quedas de veículos em rio e córregos da cidade. Até o fechamento desse texto não havia sido informado o estado de saúde do condutor.