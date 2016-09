Quatro pessoas são amarradas e amordaçadas durante roubo em casa

Weslen e João foram presos em flagrante com veículo e objetos levados da casa. (Foto: divulgação/PM)

Quatro vítimas, com idades entre 21 e 65 anos, foram amarradas e amordaçadas por bandidos armados durante assalto na noite de ontem (1º), na Avenida Duque de Caxias, na Vila Alba, em Campo Grande. Depois do crime, a polícia foi acionada e conseguiu prender Weslen de Oliveira de Souza, 23 anos, e João Vitor Vitoy, 22 anos.

Conforme boletim de ocorrência, duas vítimas chegavam na casa de amigos em um veículo Celta, de cor preta, quando foram rendidos por dois homens, Weslen e o comparsa dele, identificado até agora como Ferrugem.

Os bandidos mandaram que as vítimas entrassem na residência, onde renderam mais duas pessoas. Os quatro foram obrigados a sentar no sofá da salá, foram amarrados e amordaçados com fitas e fios que os ladrões encontraram no imóvel.

Ainda de acordo com registro policial, Weslen falava a todo momento com alguém por celular e revezava o uso do revolver com o comparsa para ameaçar as vítimas. Depois de duas horas na residência, os bandidos fugiram deixando as vítimas amarradas. Eles levaram vários objetos no veículo Celta, e uma moto Honda Titan 150, de cor preta.

As vítimas conseguiram se soltar e acionaram a polícia. Durante rondas, policiais do Batalhão de Choque, conseguiram encontrar os veículos roubados na Avenida Duque de Caxias. A abordagem foi no cruzamento com a Rua dos Andradas. Weslen, que conduzia o carro, não obedeceu a ordem de parada, tentou fugir, mas perdeu o controle da direção e bateu o carro na guia do canteiro central.

Dentro do carro, foram encontrados vários objetos levados da casa. João também foi abordado por outra equipe do Batalhão de Choque, próximo da residência onde ocorreu o assalto. No celular de João havia várias ligações para Weslen. Os dois foram presos em flagrante. A polícia procura ainda o Ferrugem e a motocicleta.