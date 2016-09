Pesquisadores da Embrapa ficam impressionados com as práticas adotadas em 4 fazendas

Pesquisados da Embrapa estiveram em Três Lagoas e visitaram 4 fazendas no dia 31 de agosto. As fazendas foram a Jaó, União, Colina e Santa Ofélia.

Com diversos especialistas acompanhando, eles puderam verificar novas técnicas que os produtores rurais e pecuaristas estão utilizando na região. “O propósito não é só promover para o corpo técnico novas aprendizagens, como também aproximar o produtor rural. Hoje foi uma experiência muito boa”, reforça Cleber Oliveira Soares, chefe geral da Embrapa Gado de Corte.

Qualificação

A qualificação é algo que os pesquisadores da Embrapa Gado de Corte buscam constantemente. “O propósito é fazermos as visitas técnicas com o corpo técnico, que é composto de pesquisadores, analistas de diversas áreas de produção de bovinos de corte e da pesquisa da Embrapa em pecuária de corte. Temos especialistas em solo, fertilidade, matéria orgânica, pastagens, melhoramento genético do capim, nutrição animal, economia, sistemas integrados, cadeia produtiva, entre outras áreas. Temos um grupo grande de pesquisadores. Nos últimos 5 anos tivemos uma boa renovação onde 93% são PHDs. Para nós é importante promover a interação dos nossos cientistas”, diz Cleber.

Fazenda

Na fazenda Jaó, o grupo viu o sistema de produção extensivo a pasto de pecuária de corte. O melhoramento da raça Nelore do grupo CS e Guzerá foi destaque. Já na fazenda União, o sistema de produção extensivo a pasto e confinamento foi apresentado. Além de ser um sistema bem gerenciado, o produtor aposta em refinamentos tecnológicos.

Já na fazenda Colina, o processo é voltado ao sistema de produção. A fazenda faz cria e um pouco de engorda e os protocolos são seguidos de forma muito prática e com gestão. Na fazenda Santa Ofélia, o sistema de produção é semi-intensivo a pasto e semi-intensivo de gado em pivô central, onde pode-se ver a capacidade e o potencial que se tem de produzir carne precoce.

Para Sérgio Arantes, proprietário da fazenda Colina, “para chegarmos aqui foi um trabalho de anos e você vai fazendo etapa por etapa, formando equipe e vai dando certo. É um nível de pessoa que temos que treinar. O grupo da Embrapa veio ver a irrigação e como estamos fazendo. A ideia é fazer uma parceria para passar para outros. É um desafio manter isso, pois a tecnologia é fundamental”, reforça.

Já para o presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, Marco Garcia, “fico muito feliz pois temos que ter o trabalho de desenvolvimento de novas tecnologias e no mesmo tempo a chancela dos órgãos de pesquisa. A Embrapa mostra que todas as tecnologias ajudam. Isso é um respaldo técnico que abre um canal para ampliar no futuro fazendo intercâmbios. Não devemos romper e a ideia é estreitar o relacionamento. Eles querem expandir trabalhos de novas tecnologias para vários lugares e propriedades. Isso é fundamental pois a pecuária vai crescer quando todos utilizarem essas pesquisas”, conclui.

Fonte: Ar-Comunicação