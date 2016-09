Gustavo Borges participa da III Convenção de Professores da MGB

A Convenção é exclusiva para professores da MGB, com o objetivo de reciclar conhecimentos e trocar experiências. Estarão participando 302 professores de 65 estabelecimentos credenciados da Metodologia Gustavo Borges. As vagas para o evento já estão esgotadas.

A MGB, método de aprendizado de natação que leva o nome do medalhista olímpico já ensinou cerca de 500 mil crianças e adultos a nadar e formou mais de 20 mil professores. Ele é adotado hoje por 360 estabelecimentos de 220 cidades de 26 estados brasileiros e o Distrito Federal.

Durante todo o ano, a Metodologia Gustavo Borges realiza cursos capacitando professores e estabelecimentos para a utilização do método. “Agora temos a oportunidade de reunir a nossa rede, pelo terceiro ano, na Convenção MGB, sempre um momento importante de troca de ideias, de experiências, de transmitir conhecimento”, observa Gustavo.

A programação da primeira parte do evento, pela manhã, voltada para os cursos, terá temas como “Programas aquáticos e emagrecimento”, com Ester Mendes; “Natação para Bebês”, com Sandra Rossi; “Fundamentos de Multinatação”, com Ednaldo Herculano; “Natação para Pessoas com Síndrome de Down e autismo”, com Márcia Greguol; “Estratégias e exercícios para potencialização dos 4 nados: uma viagem entre a ciência e a prática”, com Fabrício Madureira; e “Criatividade e motivação”, com William Urizzi.

À tarde, na etapa dedicada à Convenção, destaque para o bate-papo com Gustavo Borges e temas como o Programa Águas+Seguras, que tem o objetivo de educar e conscientizar para prevenção de incidentes aquáticos, mostrando que afogamento não é acidente, não acontece por acaso e pode ser evitado, contando com o apoio da MGB. O encerramento será com o professor Robson Schiavo e estão programados sorteios e surpresas para os participantes.

Sobre Gustavo Borges e a Metodologia – O medalhista olímpico Gustavo Borges divide hoje seu tempo com as atividades empresariais e palestras. Está à frente da Metodologia Gustavo Borges (MGB), método que idealizou e leva seu nome, diferenciado por unir capacitação profissional, estrutura e troca de experiências. A MGB é considerada uma das iniciativas mais importantes ligadas ao aprendizado da natação no mundo. Ele é assessorado por uma equipe multidisciplinar que desenvolve o método de maneira profissional. Praticamente durante o ano inteiro, os especialistas credenciados apresentam pelo Brasil as ferramentas práticas e a estrutura organizada de trabalho propostas pelo método para facilitar a relação entre gestor, coordenador, professor e aluno.

Além do sistema em escolas credenciadas, o medalhista olímpico é sócio em quatro academias: uma em São Paulo (SP), no bairro do Morumbi, e três em Curitiba (PR).

Gustavo caiu na água pela primeira vez aos cinco anos, em Ituverava, interior de São Paulo, e se destacou mundialmente com títulos, pódios e até com o Hall da Fama da modalidade. Conquistou quatro medalhas (duas de prata e duas de bronze), em três Olimpíadas: Barcelona-92, Atlanta-96 e Sidney-2000. Com 19 pódios, é o segundo maior medalhista brasileiro em Jogos Pan-Americanos.

