Husqvarna lança campeonato de limbing com motosserra de realidade virtual (VR) e de motosserra de VR

HUSKVARNA, Suécia, 2 de septiembre de 2016 – Hoje, para todos os fãs de motosserra de todo o mundo, a Husqvarna apresenta o primeiro jogo de motosserra de realidade virtual (VR) – o Husqvarna Limberjack. Através da plataforma Steam, da Valve, o jogo está agora disponível para download em todo o mundo, para qualquer pessoa que queira testar suas habilidades de limbing e competir pelo novo titulo do campeonato mundial.

Para ver o comunicado multimídia de notícias, favor clicar: http://www.multivu.com/players/uk/7908051-husqvarna-vr-chainsaw-game-limberjack/

Empenhado em explorar novas possibilidades que possam melhorar as habilidades e a segurança no trato com árvores, a Husqvarna, uma líder mundial em motosserras profissionais, agora entra para o mundo virtual com um jogo online de limbing de realidade virtual (VR). Com o jogo, a Husqvarna espera reunir insights sobre como novas tecnologias podem desempenhar um papel futuro na educação e treinamento de usuários, quanto ao uso apropriado dos produtos, bem como gerar interesse pela atividade da lenha (logging).

“Limbing de realidade virtual (VR) combina dois extremos – uma das profissões mais velhas do mundo junto com a mais nova tecnologia disponível”, diz Lars Strandell, multimedalhista do Campeonato Mundial de Lenhadores, que acontece duas vezes ao ano. “O Husqvarna Limberjack é divertido e educativo e, simplesmente do mesmo modo como no limbing do mundo real, técnica, precisão e velocidade são cruciais para a produtividade e bons resultados”.

Como jogar

A experiência de realidade virtual (VR) da Husqvarna leva o jogador a uma bela região de montanha, com um lago onde ele tem que usar a motosserra Husqvarna 359 para remover 24 galhos de um tronco de 2,7 metros de comprimento. O jogador precisa pegar a motosserra e remover os galhos tão rapida quanto precisamente. Exatamente como um lenhador profissional, o jogador precisa remover esses galhos (to limb, em inglês), rápido e com precisão. Se os galhos não forem removidos adequadamente, o jogador terá que retroceder e recomeçar, perdendo tempo.

O emocionante jogo inclui uma lista de alta pontuação local, bem como global, tornando a competição divertida tanto em grupos, em casa, como online, contra outros limberjacks de VR de todo o mundo.

Campeonato de Limberjack de Realidade Virtual da Husqvarna – Final anual na Suécia

Ao final de cada mês, a Husqvarna vai anunciar o melhor jogador mensal de Limberjack do mundo, e em agosto de 2017, os doze melhores jogadores de Limberjack serão convidados para a final do campeonato mundial na Suécia.

Sobre limbing

Limbing é uma parte difícil e que custa de tempo da atividade profissional da extração de madeira, que requer boa técnica. Ela refere-se ao processo de remoção dos galhos de uma árvore derrubada, antes que o tronco seja transportado. O Husqvarna Limberjack é inspirado em uma das cinco disciplinas do Campeonato Mundial de Lenhadores, uma competição bianual que reúne os 150 melhores lenhadores de todo o mundo. O atual recorde mundial em limbing real é inferior a 9 segundos. Para saber como fazer remover os galhos no mundo real, leia mais aqui.

Instruções e disponibilidade

O jogo é otimizado para HTC Vive e o download pode ser feito gratuitamente no Steam e está também disponível via http://www.limberjackVR.com .

Link para imagens e vídeo de alta resolução http://www.husqvarna.com/press

##

Sobre a Husqvarna

Husqvarna é uma marca do Husqvarna Group. Desde 1689, a Husqvarna fabrica produtos de alto desempenho e fornece inovações que modificam a indústria, tais como antivibração e interrupção automática da corrente em motosserras, bem como o primeiro robô cortador de grama comercial do mundo. Hoje, a Husqvarna oferece uma larga variedade de produtos elétricos de alto desempenho para uso ao ar livre, para parques, florestas e jardins, e representa liderança tecnológica em áreas fundamentais: motosserras, aparadores de grama, cortadores pilotáveis e cortadores robóticos. Os produtos da Husqvarna são vendidos em mais de 100 países, principalmente através de representantes de serviços.

Husqvarna Group

O Husqvarna Group é um produtor líder mundial de produtos elétricos para uso ao ar livre, incluindo motosserras, aparadores, robôs cortadores de grama e tratores para jardins. O grupo é também o líder europeu em produtos para irrigação de jardins e um líder mundial em equipamentos para corte e ferramentas de diamante para os setores da construção e pedras. Os produtos e soluções do grupo são vendidos por meio de muitas marcas, incluindo Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, Flymo, Zenoah e Diamant Boart, por meio de revendedores e distribuidores para clientes finais em mais de 100 países. As vendas líquidas em 2015 somaram SEK 33 bilhões, e o grupo tinha mais de 14.000 empregados em 40 países.

FONTE Husqvarna