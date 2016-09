Jogo que virou mania, leva Escape Time a se expandir em franquias

Qualquer empresário que deseja abrir um negócio de franquias, sabe que deve começar a procurar por dois caminhos básicos: ou uma marca conhecida ou algo diferente do que já existe no mercado. Não é fácil analisar onde vai investir tempo e dinheiro e, por isso, é sempre bom conhecer as novidades. Os jogos de fuga são um bom exemplo de como um negócio de franquias desse tipo pode dar certo. O entretenimento virou mania e não é atingido pela crise. O que leva o Escape Time a se expandir e inaugurar a primeira franquia.

As escapes rooms estão em alta no mercado de lazer e diversão – por ser uma novidade no Brasil, muitas pessoas procuram pela forma diferente de jogar – que não é nada convencional -, enquanto que por outro lado, quem ainda não conhece, vai conhecer e gostar. Além disso, as escape rooms podem ser trabalhada pela vertente corporativa, onde empresas contratam esse “serviço” para fazer treinamento de equipe. “Tivemos muitos interessados antes mesmo de começarmos com este modelo, e vimos que no exterior isso já foi testado e se provou um grande sucesso”, conta Claudio Santiago, diretor do Escape Time, que registra crescimento de 36% ao mês.

De acordo com ele, uma franquia de jogos de fuga é bem rentável para quem está começando agora. Exigem poucos funcionários, curto prazo de retorno do capital, flexibilidade de estrutura e ainda não conta com sazonalidades. Quem tem mais a ganhar são os clientes de Goiânia, Belo Horizonte, Recife, Brasília e Campinas (SP), que serão as primeiras cidades a receberem novas unidades do Escape Time. Para quem não conhece, nas salas é preciso se mexer, raciocinar, se comunicar e se permitir mergulhar na história para escapar de alguma tragédia em 1h. É uma forma de unir lazer com diversos aprendizados, como trabalho em equipe, liderança, organização, atenção a detalhes, lidar com frustrações, pressão, etc.

Para isso, cada sala tem uma temática diferente, que proporciona uma experiência única ao jogador. Para os negócios, é uma franquia fácil de gestão, sem altos custos, com um público diversificado e nem um pouco restrito – famílias, amigos, empresas – e voltado para qualquer idade. Para conhecer mais sobre o Escape Time e suas franquias, acesse o site www.escapetime.com.br .