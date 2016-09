Kildare: apelo casual e urbano marca lançamentos de primavera/verão 2016-2017

Inspirada pelo conceito de simplicidade, essência e consciência em contraponto com a inquietação e alma livre do público masculino, a coleção de primavera/verão 2016-2017 da Kildare é foco durante a theMICAM – feira calçadista que acontece em Milão, na Itália, entre os dias 3 e 6 de setembro. Reverenciando um estilo urbano e casual, os lançamentos transitam entre as modelagens de sucesso da marca, que aparecem renovadas para a estação, exibindo tons, materiais e texturas em alta na temporada fashion.

Três temas opostos, mas que se completam, compõem a coleção, são eles: Break, voltado para o consumidor que preza por naturalidade e bem-estar; Adrenaline, com foco na descontração e irreverência; e Urban, onde a casualidade se conecta com as novidades da cena urbana.

Os clássicos consagrados da Kildare protagonizam as novidades, em sintonia com construções totalmente novas. Siders, drivers, abotinados e modelos casuais são os eleitos da temporada. Solados extremamente flexíveis acompanham os modelos, com opções que vão da versão “caixa” aos tratorados. A linha Flexi Leve destaca produtos que exaltam a leveza e o conforto do EVA na constituição da sua base. Além disso, couros naturais e macios, bem como as camurças, continuam protagonizando os calçados, pois inserem os produtos no conceito da marca.

Valorizando a beleza contida em cada detalhe, zippers e elásticos surgem como adornos charmosos e, ao mesmo tempo, como facilitadores do calce, proporcionando maior ajuste ao pé e conforto extra ao caminhar.

A cartela de tons surge com uma atmosfera neutra, escolhida a dedo para o público masculino que preza por objetividade. Tons terrosos, preto e off-white têm o seu reinado entre os lançamentos. Contudo, há espaço para pigmentos mais ousados e que prometem despontar na cena da moda, como vermelho, azul e amarelo.

