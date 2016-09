BT ENTRE AS LÍDERES GLOBAIS EM COMUNICAÇÃO UNIFICADA COMO SERVIÇO NO QUADRANTE MÁGICO DO GARTNER 2016

A avaliação levou em conta a abrangência da visão e a capacidade de execução das empresas

A BT foi posicionada pelo Gartner Inc. entre as empresas líderes de seu “Quadrante Mágico para o mercado global de Comunicação Unificada como Serviço (UCaaS – Unified Communications as a Service)”, publicado em agosto. A BT subiu em relação a 2015, passando do quadrante das empresas desafiantes para atingir em 2016 o quadrante das líderes – onde alcançou a mais alta posição no que se refere à capacidade de execução.

Para esse relatório, o Gartner avaliou 16 empresas, considerando sete quesitos relacionados à capacidade de execução, e oito relativos à abrangência de sua visão.

De acordo com o relatório, “as empresas no quadrante dos líderes vêm há alguns anos oferecendo aos clientes soluções completas de UCaaS; contam com clientes com mais de cinco mil usuários e, no total, fornecem esses serviços a mais de 400 mil usuários. Esses provedores implementam soluções completas e integradas de UCaaS, abrangendo toda a gama de necessidades do mercado, além de possuir comprovada capacidade para atender a grandes contas. Esses fornecedores também têm planos de migração e evolução de seus produtos bem definidos no que toca a área-chave da UCaaS, e estão utilizando a oferta de conjuntos de soluções para a conquista de novos clientes, para sua expansão geográfica e para promover a inovação”.

Luis Álvarez, CEO da BT Global Services, afirma: “estamos muito satisfeitos com o posicionamento entre os líderes globais do mercado de Comunicação Unificada como Serviço. Acreditamos que isso demonstra o progresso rápido e significativo conseguido, globalmente, nos últimos trimestres pela equipe dedicada a nossos serviços da linha BT One. Entendemos o posicionamento do Gartner como validação da estratégia que adotamos, oferecendo uma sólida base de rede, SIP trunking, conectividade para telefonia fixa comutada, tecnologia Dolby HD de voz, hospedagem e serviços gerenciados para complementar nossas soluções UCaaS. Estamos convencidos de que a posição da BT no último relatório reconhece os contínuos investimentos que realizamos em nosso portfólio, além de endossar nossa estratégia Cloud of Clouds e a qualidade de nossa oferta BT One Cloud”.

Sobre o Quadrante Mágico

O Gartner não endossa nenhuma empresa incluída no Quadrante Mágico, nem recomenda que os usuários de tecnologia adotem apenas os fornecedores com maior pontuação. Os relatórios do Gartner são apenas uma ferramenta de pesquisa e não têm como objetivo ser um guia específico para tomada de decisões. O Gartner se isenta de todas as garantias, explícitas ou implícitas, relativas a essa pesquisa, inclusive quaisquer garantias de comercialização ou idoneidade para um determinado fim.

Sobre a BT

O objetivo da BT é usar o poder da comunicação para fazer um mundo melhor. A BT é uma das líderes mundiais no fornecimento de soluções e serviços de telecomunicações, operando em 180 países. Entre suas principais atividades se destacam serviços de TI em rede, serviços de telecomunicações locais, nacionais e internacionais para seus clientes para uso doméstico, no trabalho e em deslocamento; produtos e serviços de banda larga, televisão e Internet de alto valor agregado e produtos e serviços de convergência fixo/móvel. A partir de primeiro de abril de 2016, o grupo foi reorganizado e as linhas de negócios para seus clientes agora são: Global Services, Business and Public Sector, Consumer, EE, Wholesale and Ventures, e Openreach.

Durante o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2016 o volume de negócios do BT Group foi de £ 19,042 bilhões, com lucro antes de impostos de £ 3,029 bilhões.

A British Telecommunications plc. (BT) é uma subsidiária integral do BT Group e engloba praticamente todos os negócios e ativos do BT Group. O BT Group está listado nas bolsas de valores de Londres e Nova York.

Fonte: SHEDI Silva Helena