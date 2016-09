Escola sustentável: instituição cria aplicativo celular para reduzir uso de papel na sala de aula

A inovação tecnológica não acrescenta apenas praticidade à rotina dos pais que mantêm filhos no CEAV Jr., escola especializada em ensino infantil, localizada no Distrito Federal. A aposta da instituição é reduzir o uso de papel na sala de aula e aproximar os responsáveis das atividades escolares dos estudantes por meio de um aplicativo de celular. O app que está em funcionamento nas duas unidades da escola, em Taguatinga/DF e Águas Claras/DF, conta com adesão de 86% dos 900 pais que mantém filhos matriculados. “Como implementamos o aplicativo neste ano, estamos em uma fase de adaptação com os pais. A ideia é que em até dois anos os comunicados impressos e a agenda física não sejam mais utilizados na escola”, alega Otávio Martins, analista de marketing do CEAV Jr. Além de digitalizar os comunicados diários, o serviço traz o relatório de acompanhamento diário dos alunos. Inovação e funcionalidade Todos os dias os professores preenchem informações sobre a rotina da criança no aplicativo. Os dados são enviados em tempo real para os responsáveis, que recebem notificações no aparelho celular e por e-mail. As informações diárias retratam sobre o comportamento, higiene, saúde, alimentação, banho e sono dos filhos. Uma das ferramentas mais utilizadas é o chat que permite a comunicação direta entre pais, professores e diretores. De acordo com a diretora da unidade de Águas Claras, Silvana Emília, todos os pais elogiaram a agilidade proporcionada pela iniciativa: “Os pais adoram, é uma comunicação rápida e a acessível. Eles pedem informações sobre o dia das crianças e, por vezes, falam de questões pessoais que podem influenciar na rotina escolar do filho. Fazemos questão de responder o mais rápido possível”, ressalta a profissional. Para os pais, o aplicativo facilitou o contato com a instituição, como aponta Tula Fernandes, mãe de uma estudante de 4 anos de idade. “Muitas vezes, por questões pessoais ou de trabalho, não podemos ir até a escola, mas no chat temos uma conversa com os professores como se estivéssemos presentes no momento. Hoje mesmo passei uma mensagem pra eles, por volta das 6h, e antes das 10h eu já tinha uma resposta”, enfatiza a mãe. Além de verificar o acompanhamento diário e acessar o chat, os pais podem ver notícias da unidade escolar como eventos, datas comemorativas, reuniões e agenda das crianças. A cada nova atualização no app, os responsáveis recebem notificações no celular e por e-mail. A ferramenta está disponível para download gratuito na Play Store, para sistemas Android; e na App Store, em caso de iOS. Divulgação CEAV Jr. Alta | Web Divulgação CEAV Jr. Alta | Web