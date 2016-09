Alcon lança tecnologias exclusivas e novidades na área de saúde dos olhos no 60º Congresso Brasileiro de Oftalmologia em Goiânia

ORA com tecnologia VerifEye+ é apresentado pela primeira vez pela Alcon durante o Congresso Brasileiro de Oftalmologia. O sistema trará inovações otimizando os resultados da cirurgia de catarata refrativa por meio da verificação de dados intraoperatórios

Nova lente intraocular (LIO) trifocal AcrySof®IQ PanOptix®, com tecnologia exclusiva ENLIGHTEN que imita a função do cristalino natural e UltraSert® Pre-loaded Delivery System, dispositivo cirúrgico permite que a substituição do cristalino por lentes intraoculares seja realizada de forma mais segura, eficiente e confiável

Sistema de limpeza e desinfecção para todos os tipos de lentes de contato CLEAR CARE* PLUS com HydraGlyde®, utilizado inclusive para lentes gelatinosas e Air Optix Colors, primeira linha de lentes de contato coloridas com hidrogel mostram a alta tecnologia no segmento de cuidados com os olhos

Systane Lid Wipes® – É o único produto para higiene ocular externa no Brasil disponível na apresentação de lenços umedecidos, proporcionando praticidade ao paciente.

Pesquisas e estudos clínicos na área da retina demonstram os caminhos inovadores no tratamento de doenças como Degeneração Macular e Edema Macular Diabético

São Paulo, 2 de setembro de 2016 – A Alcon®, marca de produtos oftalmológicos do Grupo Novartis e líder mundial em cuidados com a visão, participa do 60º Congresso Brasileiro de Oftalmologia (CBO), que acontece entre os dias 3 e 6 de Setembro, no Centro de Convenções Goiânia, em Goiás. Dentre as novidades apresentadas estão o novo sistema ORA com tecnologia VerifEye+, a lente intraocular trifocal AcrySof® IQ PanOptix,® o novo dispositivo cirúrgico UltraSert® Pre-loaded Delivery System, as lentes coloridas Air Optix® Colors e o sistema de limpeza e desinfecção para todos os tipos de lentes de contato CLEAR CARE* PLUS com HydraGlyde®, além dos lenços umedecidos Systane® Lid Wipes para higiene ocular.

O estande da Alcon contará com diversas ações: camarins com maquiadores para fazer um teste com as lentes coloridas Air Optix® Colors e ver a melhor combinação com a maquiagem, totens com Ipad que simulam a cor dos olhos e o simulador de realidade aumentada apresentando o sistema UltraSert®. Além disso, a Alcon levará informação médico-científica em simpósios específicos, contribuindo com a educação médica continuada dos profissionais participantes.

Para o diretor geral da Alcon Brasil, Luciano Marques, “estamos revolucionando o setor oftalmológico, a partir da constante busca por soluções inovadoras e novas tecnologias que facilitam o trabalho da classe médica e proporcionam melhor qualidade de vida aos pacientes”.

Novidades na área Cirúrgica

ORA com tecnologia VerifEye+

Projetado para fornecer dados mais abrangentes no centro cirúrgico, o sistema ORA com tecnologia VerifEye+ é uma inovação que ajuda o cirurgião de catarata alcançar resultados astigmáticos e refrativos mais consistentes para os pacientes.

Por meio de análises em tempo real da situação refrativa do olho do paciente durante o procedimento cirúrgico, o sistema ORA com tecnologia VerifEye+ oferece a transmissão de informações refrativas para ajudar a determinar a potência da lente intraocular (LIO), magnitude cilíndrica e o eixo. Dados para astigmatismo anterior e posterior ajudam os cirurgiões a finalizar a escolha da lente, garantir o posicionamento durante a cirurgia e reduzir o risco de astigmatismo pós-operatório residual inesperado.

Do planejamento pré-operatório ao próprio procedimento, o portfólio de equipamentos de diagnóstico, refrativos e de catarata da Alcon fornecem aos cirurgiões as informações que eles precisam em cada etapa para ajudar a minimizar erros, aprimorar a previsibilidade e dinamizar todo o processo.

Lente intraocular trifocal AcrySof® IQ PanOptix®

Indicada para pacientes com presbiopia submetidos à cirurgia de catarata, esta lente intraocular é uma das mais avançadas entre as trifocais porque foi desenvolvida com uma tecnologia óptica exclusiva (Enlighten) que imita a função do cristalino natural do olho, oferecendo uma visão muito próxima a normal. Essa lente proporciona ao paciente conforto visual e independência dos óculos para todas as distâncias: perto, longe e distância intermediária.

A catarata é, hoje, a maior causa de cegueira reversível no mundo, responsável por 47,8% dos casos de perda de visão. Só no Brasil, segundo o IBGE (2015), 7,6 milhões de idosos foram diagnosticados com a doença.

UltraSert® Pre-loaded Delivery System

O UltraSert® representa uma evolução no processo de implante das lentes intraoculares. Ele é um dispositivo cirúrgico que permite que a substituição do cristalino por lentes intraoculares seja realizada de forma mais segura, eficiente e confiável.[1],[2],[3],[4] O controle de um sistema manual de implante de lentes intraoculares, aliado aos benefícios de um injetor pré-carregado, oferecem ao oftalmologista durante a cirurgia de catarata mais segurança e eficiência, devido a total esterilidade da LIO (lente intraocular), além de menor possibilidade de dano à lente e menor risco de contaminação.

Este sistema é pre-carregado com a AcrySof® IQ, a plataforma de lente intraocular mais implantada no mundo

Durante o congresso, haverá um totem disponível no estande da Alcon com um simulador de realidade aumentada que mostra o paciente entrando na clinica para fazer a cirurgia de catarata e a visão do médico utilizando o dispositivo no processo cirúrgico. Também serão disponibilizadas amostras para demonstração e manuseio desta nova tecnologia pelos oftalmologistras presentes.

CLEAR CARE* PLUS com HydraGlyde®

CLEAR CARE* PLUS com HydraGlyde® é um sistema de limpeza e desinfecção para todos os tipos de lentes de contato, que incluem as gelatinosas, silicone hidrogel e rígidas, à base de Peróxido de Hidrogênio, que tem alto poder para eliminar bactérias, fungos e não contém conservantes. Isso faz com que todos os usuários de lentes de contato, inclusive os mais alérgicos[5],[6], possam usá-la com segurança.

CLEAR CARE* PLUS com HydraGlyde® é diferente das soluções multipropósito. A limpeza e a desinfeção acontecem por meio de um processo de neutralização. O produto vem com um estojo único e exclusivo, que possui disco de platina para neutralização, têm ação efervescente e o processo dura seis horas, ou seja, após esse período dentro do estojo, CLEAR CARE* PLUS com HydraGlyde® é neutralizado – transforma-se em solução salina com pH equilibrado e suave, parecido com lágrimas naturais¹’².

AirOptix®Colors

Lançada recentemente, Air Optix® Colors é a primeira e única linha de lentes de contato de silicone hidrogel colorida1. Este produto possui uma tecnologia de superfície Smartshield* que protege as lentes, diminuindo o depósito de sujeira e lipídios, o que proporciona mais conforto[7],[8],[9],[10] ao usuário. A tecnologia de impressão de 3 cores em 1 aplicada nas lentes ainda ajuda a realçar o olhar de uma forma natural. Outro diferencial do produto está no fato de não haver contato da cor direto com o olho, uma vez que a coloração fica entre as camadas da lente. Com os mesmos recursos das lentes Air Optix®, as coloridas assinadas pela Alcon proporcionam mais saúde para os olhos, além de maior umectação e alta oxigenação.

No evento, a Alcon irá disponibilizar um totem com Ipad que simula a cor dos olhos e um camarim exclusivo com duas maquiadoras para fazer um teste com as lentes de contato e a melhor maquiagem para cada look.

Systante® Lid Wipes

Systane® Lid Wipes são lenços umedecidos estéreis, embalados individualmente, prontos para uso, fáceis de usar e transportar. É o único[ii] produto para higiene ocular externa no Brasil disponível na apresentação de lenços umedecidos, proporcionando praticidade ao paciente.

A higiene ocular é indicada por oftalmologistas por vários motivos, como para melhorar a qualidade das lágrimas e reduzir os sintomas de olho seco (como ardência, sensação de areia e lacrimejamento), para remoção adequada da maquiagem, higiene de pele oleosa e com tendência a formação de terçol (inflamação na borda da pálpebra), durante o tratamento de conjuntivites e antes de cirurgias oculares. Usuários de lentes de contato também precisam de lágrimas de boa qualidade, para melhor adaptação das lentes, e por isso podem se beneficiar da higiene cotidiana dos olhos.

O cuidado adequado com a área externa ocular pode prevenir, tratar ou diminuir a intensidade das inflamações dos olhos, podendo inclusive diminuir a necessidade de uso de antibióticos e corticoides.

Investimentos em P&D

A inovação é um dos pilares estratégicos do Grupo Novartis, que investe aproximadamente 20% do seu faturamento anual – cerca de US$ 9 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Dentre os projetos existentes na área oftalmológica, destacam-se duas moléculas atualmente em estudo para a Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) e o Edema Macular Diabético (EMD).

Em início de estudos de fase 3, o brolucizumabe é um anti-VEGF que apresentou grande potencial para o tratamento de pacientes com DMRI e EMD. A estrutura molecular inovadora facilita a penetração do medicamento nas camadas mais profundas da retina, com o potencial de aumentar seu tempo de ação e reduzir a necessidade de novos tratamentos. A expectativa é que o medicamento chegue ao mercado brasileiro em 2019.

A outra molécula em estudo é o pegpleranibe. Trata-se de um anti-PDGF, uma nova classe terapêutica desenvolvida inicialmente para o tratamento da DMRI e que diminuiu a progressão da doença para fibrose, proporcionando também maior acuidade visual aos pacientes. A expectativa é de que o medicamento esteja disponível no mercado brasileiro em 2018.

A DMRI é principal causa de cegueira em pessoas com mais de 60 anos e chega a afetar cerca de 10% desta população, segundo a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Trata-se de uma doença que tem como sintomas distorções da visão, visão borrada e mancha escura no centro do campo visual. Essas alterações na retina (região localizada no fundo do olho responsável pela visão) levam a uma perda da visão progressiva, que pode evoluir para a cegueira. Estima-se que a cada ano sejam diagnosticados ao redor de 100 mil novos casos.

Para o diretor da franquia de Oftalmologia da Novartis, Amaury Guerrero, “com estes investimentos da empresa em P&D, estamos fortalecendo o nosso foco em trazer novos medicamentos que darão tanto aos médicos como aos pacientes mais opções de tratamento”.

Melhorias nos serviços também são foco da Alcon

Um novo Centro de Distribuição na cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás e uma plataforma de e-commerce direcionada para solicitação de pedidos online de produtos da unidade de negócios Cirúrgica, são inovações recentemente implementadas pela Alcon com o objetivo de promover uma melhor experiência do cliente com a empresa.

A divisão brasileira da Novartis é a primeira a lançar a plataforma de pedido eletrônico globalmente, o que também é um diferencial no setor de oftalmologia. Por meio da página My Alcon, os pedidos e acompanhamentos dos produtos são feitos online garantindo mais facilidade, rapidez e simplicidade na hora da compra. O cliente pode realizar pedidos de produtos da Cirúrgica (exceto equipamentos), acompanhar o inventário de consignação das lentes intraoculares, acessar as notas fiscais, contatar a Central de Atendimento, além de ter acesso ao completo catálogo digital dos produtos e uma área com informações de interesse dos pacientes.

O processo de rastreamento do produto também está sendo feito por meio de um novo sistema que permitirá que o cliente acompanhe e saiba on-line exatamente onde está o pedido que ele efetuou.

Serviço – 60º Congresso Brasileiro de Oftalmologia

Local: Centro de Convenções Goiânia – Rua 04 no. 1400 – Portão 5 – Quadra 73 – Centro – Goiânia, GO.

Data: 3 a 6 de setembro de 2016

Programação Simpósios – Alcon

Simpósio Vision Care – dia 04/09 (domingo) das 13h30 às 14h15, na sala Lago dos Tigres.

Simpósio Cirúrgica – dia 04/09 (domingo) das 13h30 às 14h15, na sala Rio Araguaia.

Simpósio Satélite Pharma – dia 05/09 (2º feira) das 12h45 às 13h45, no auditório Lago Azul

##

Sobre a Alcon

A Alcon é líder global em cuidados com os olhos. Como uma marca do grupo Novartis, oferece um amplo portfólio de produtos para melhorar a visão e a vida das pessoas. Os produtos estão presentes nas vidas de mais de 260 milhões de pessoas que estão vivendo com condições como catarata, glaucoma, doenças da retina e erros de refração, e há ainda milhões que estão à espera de soluções para satisfazer as suas necessidades de cuidados com os olhos. Nosso propósito é reimaginar o cuidado com os olhos e fazemos isso por meio de produtos inovadores, parcerias com profissionais e programas que melhorem o acesso e a qualidade de atendimento oftalmológico. Saiba mais em www.br.alcon.com.

Sobre a Novartis

A Novartis oferece soluções inovadoras de cuidados com a saúde que atendem às necessidades em constante mudança dos pacientes e da população. Com sede em Basileia, na Suíça, a Novartis oferece um diversificado portfólio para atender estas demandas: medicamentos inovadores, cuidados com os olhos e medicamentos genéricos. Novartis é a única empresa global com posições de liderança nessas áreas. Em 2015, as operações do Grupo atingiram vendas líquidas de US$ 49,4 bilhões, enquanto cerca de US$ 8,9 bilhões foram investidos em pesquisa e desenvolvimento (US$ 8,7 bilhões excluindo encargos de depreciação e amortização). As empresas do Grupo Novartis empregam aproximadamente 118.000 colaboradores e seus produtos estão presentes em mais de 180 países ao redor do mundo. Para mais informações www.novartis.com.br

Sobre as doenças da retina

Edema macular diabético (EMD): o edema macular diabético tem como principal causa a diabetes mal controlada, além da hipertensão arterial (pressão alta), idade avançada e outros problemas de visão como miopia, astigmatismo etc.

o edema macular diabético tem como principal causa a diabetes mal controlada, além da hipertensão arterial (pressão alta), idade avançada e outros problemas de visão como miopia, astigmatismo etc. Degeneração macular relacionada à idade (DMRI): o surgimento da DMRI está ligado a fatores genéticos e hereditários, além do próprio processo de envelhecimento. Contatos para imprensa

[1] AcrySof® IQ Aspheric IOL with the AcrySert® Pre-loaded Delivery System Directions for Use.

[2] AcrySert® Delivery System Prototype Human Factor Testing, February 2015.

[3] Comparative Assessment of IOL Delivery Systems. Alcon internal technical report: TDOC-0018957. Effective Date 19 May 2015.

[4] Schneider J, Henderson BA. Categories of advanced-technology IOLs: overview. Int Ophthalmol Clin. 2012 Spring; 52(2):1-10.

[5] Johnston SP, Sriram R, Qvarnstrom Y, Roy S, Verani J, et al. Resistance of Acanthamoeba Cysts to Disinfection in Multiple Contact Lens Solutions. J Clin Microbiol. 009;47(7):2040-2045.

[6] Szczotka-Flynn LB, Imamura Y, Chandra J, Yu C, Mukherjee P, et al. Increased resistance of contact lens-related bacterial biofilms to antimicrobial activity of soft contact lens care solutions. Cornea. 2009;28(8):918-926.

[7] Nash W, Gabriel M, Mowrey-McKee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87: E-abstract 105110.

[8] Ex vivo measurement of lipid deposits (total cholesterol) on lenses worn daily wear through manufacturer-recommended replacement period; CLEAR CARE® Cleaning & Disinfecting Solution used for cleaning and disinfection; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2008.

[9] In vitro measurement of contact lens angles on unworn spherical lenses; significance demonstrated at the 0.05 level; Alcon data on file, 2009.

[10] Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective and subjective measures of health, comfort, and vision. Eye & Contact Lens. 2013;39(4):290-294.

Fonte: S2 Publicomn