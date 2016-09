Colégio Concórdia implanta portfólio para pequenos alunos da Educação Infantil

Material reúne os trabalhos feitos pelos alunos durante o ano letivo e apresenta aos pais passo a passo do aprendizado

O Colégio Concórdia, pertencente ao Grupo A Educacional, criou um novo modo de apresentação dos resultados conquistados pelo aluno durante sua rotina escolar: o portfólio. O material foi incorporado ao dia a dia da Educação Infantil e já trouxe resultados positivos.

Segundo Leia Valkinir, coordenadora pedagógica do Concórdia, o intuito do projeto é apresentar aos pais o desenvolvimento de seus filhos de uma forma mais concreta. “Pensamos em uma nova ferramenta para avaliar os alunos na Educação Infantil, algo que mostrasse aos familiares a evolução gradativa dos seus filhos ao longo do ano, e que não fosse um simples relatório”, explica.

Mas, conforme explica Leia, além de mostrar a evolução dos alunos, o portfólio também se tornou uma peça de auxílio ao professor, ou seja, uma nova ferramenta para melhor compreensão de seus alunos. “Mesmo o professor, que está ali dia a dia, passa a ser mais observador e pode ajudar mais nessa caminhada do saber”, afirma a coordenadora pedagógica.

No portfólio, que vai sendo produzido durante todo o ano letivo, os professores analisam e incluem diversos pontos e detalhes que transformam o material numa peça mais ampla de avaliação. Pontos como oralidade, motricidade, escrita do nome, evolução do desenho da figura humana, as fases da escrita e o desenvolvimento da autonomia são analisados e apresentados aos pais.

Além dos pais, professores e profissionais do colégio, o portfólio criado pelo Concórdia pode mostrar a mais alguém (no caso, o próprio estudante) a evolução do aprendizado e seu desenvolvimento. “O interessante é que o aluno, talvez o maior interessado, pode observar sua evolução. O professor mostra as atividades, e eles podem perceber o quanto cresceram e são capazes. Esse processo ajuda na construção da autoestima”, comenta Leia.

O portfólio foi aprovado pelos pais e recebeu elogios devido a seu importante papel na avaliação mais ampla do estudante. A professora afirma que outro ponto positivo é a lembrança que o material trará daqui a algum tempo. “Esse portfólio, além de mostrar a evolução das crianças de maneira mais concreta, é um documento que pode ser guardado e apreciado anos mais tarde, tanto pelos pais quantos pelos alunos. É como se fosse um álbum de fotos com o início da construção de um ser humano”, finaliza a coordenadora pedagógica.

Sobre o Grupo A Educacional

Fundado em 1981, o Grupo A é uma rede educacional com quatro escolas na cidade de São Paulo: Aprendendo a Aprender, Concórdia, Horizontes Uirapuru e Liceu Santa Cruz. Conta ainda com um braço social, a Associação Educacional Uirapuru, que mantém duas creches em parceria com a Prefeitura de São Paulo: os centros de educação Pirajuçara e Tiquira.

Fonte: Atelier Imagem Comunicação