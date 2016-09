Quinto volume da coleção “O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração”, best-seller de Paiva Netto chega à 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Quem for à 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo poderá adquirir o mais recente best-seller do escritor Paiva Netto: Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade — O Poder do Cristo em nós!. Muito aguardada pelos leitores, a obra literária sagrou-se como um dos maiores sucessos de venda na 17ª edição da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, no ano passado. Trata-se do quinto título da coleção “O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração”, que já vendeu mais de 3 milhões de exemplares.

Nele, o leitor encontrará ampla dissertação sobre a Dor, jamais apresentada na forma de fatalismo. Ao vencê-la, Jesus alcançou incomparáveis Poder e Autoridade Espirituais. Segundo o autor, “por tratar do sofrimento em sentido espiritualmente lato, este livro aponta caminhos que conduzem à felicidade real, porque ensina a viver a Lei de Deus”. É uma obra que fortalece quem a lê, “porquanto fraternalmente combate uma espécie de ideia fixa sobre a Dor, instrumento poderoso para a vida dos seres humanos. É necessário saber conviver com ela e, com obstinação, sobrepujá-la. Faz-se urgente certo conhecimento da Excelsa Lei que rege os mundos, do micro ao macrocosmo”, conforme escreve Paiva Netto.

Estudioso dos temas bíblicos há mais de sessenta anos e um dos maiores pregadores da atualidade, o escritor evidencia no livro precisa correlação entre as Escrituras Sagradas e os presentes acontecimentos planetários. A obra é de leitura indispensável aos que desejam compreender os ensinamentos do Cristo e Seu legado universal de maneira fraterna, abrangente e ecumênica.

A 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo começa no dia 26 de agosto e vai até 4 de setembro de 2016, no Pavilhão de Exposições do Anhembi. Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade — O Poder do Cristo em nós! estará à venda no estande da Queen Books (Ruas N e J), no da Livraria Saraiva (Ruas E e F), no da Top Livros (Ruas C e D) e no da Ciranda Cultural (Ruas A, B e C).



Serviço:

Título: Jesus, a Dor e a origem de Sua Autoridade — O Poder do Cristo em nós!

Autor: Paiva Netto

Editora: Elevação

ISBN: 978 85-7513-212-8

Formato: 14 cm x 21 cm

Páginas: 448

R$: 9,90

24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

De 26 de agosto a 4 de setembro de 2016

Local: Pavilhão de Exposições do Anhembi

(Avenida Olavo Fontoura, 1.209 — Santana — São Paulo/SP)

Contato para Assessoria de Imprensa: Ivânia Beck

Tel.: (11) 94186-1003

Fonte: Divulgação