Estapar realiza Estacionamento Solidário em Jaraguá do Sul no dia 16

Renda obtida pelo sistema da Zona Azul Digital será doada à Associação de Amigos do Autista (AMA)

Jaraguá do Sul, 02 de setembro de 2016 – A Estapar, empresa que administra os serviços de Zona Azul Digital em Jaraguá do Sul, realizará no dia 16 de setembro, mais uma edição da campanha Dia do Estacionamento Solidário. O valor equivalente à renda obtida pelo sistema da Estapar neste dia será doado para a Associação de Amigos do Autista (AMA) que completa 25 anos em 2016. A campanha é realizada pela Estapar em parceria com a AMA e a Prefeitura de Jaraguá do Sul.

O valor arrecadado com o Dia do Estacionamento Solidário será utilizado nas atividades sociais desenvolvidas pela Associação, nos serviços de proteção social básica, de média complexidade e na proteção especial para pessoas com deficiência e suas famílias na convivência e fortalecimento de vínculos familiares – Grupo de Pais Canguru. A AMA também oferece Programa de Atendimento à Família, Programa de Atendimento Sócio Educacional e Ocupacional; na área da educação, o atendimento educacional especializado – AEE – TEA e o programa de Intervenção, Planejamento, Orientação e Capacitação; na área da saúde o Programa de Avaliação e Programa de Estimulação Essencial.

“A cidade de Jaraguá do Sul vem mostrando a cada ano que a solidariedade é um exemplo a ser seguido. A cada edição do Estacionamento Solidário nos surpreendemos com o empenho e participação da população”, afirma Adélcio Antonini, diretor da Estapar.

A equipe da Zona Azul Digital de Jaraguá do Sul, para reforçar a campanha, utilizará camisetas do Dia do Estacionamento Solidário. Também haverá a distribuição de bexigas para marcar a realização de mais uma ação social da Estapar.

O Dia do Estacionamento Solidário integra o programa de responsabilidade socioambiental da Estapar, que realiza diversos trabalhos sociais nas cidades em que atua.

Sobre a Associação

A AMA foi fundada em 1991 e contribui para a autonomia e inserção do autista e está capacitada para o atendimento especializado em serviços de educação, saúde e assistência social, mantida pela ação de grupo voluntário, convênios e contribuição da sociedade.

A Associação de Amigos do Autista de Jaraguá do Sul – AMA, atende diariamente 84 autistas entre crianças, jovens e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA e suas famílias.

A população pode ajudar a Associação por meio do trabalho voluntário na reciclagem de papel e confecções de cartões. Os produtos são comercializados para as empresas e comunidade e também por doações.

A sede da AMA funciona na rua Gustavo Friedeman, nº 134, na Vila Lalau. O telefone é o 3370-1555.

Sobre a Zona Azul

O sistema que funciona na cidade desde junho de 2011 tem atualmente 1.144 vagas, sendo 838 são rotativas para automóveis, 40 para idosos, 21 de zona branca, 27 para portadores de necessidades especiais e 218 para motos.

Sobre a Estapar

Líder no setor de estacionamentos na América Latina, a Estapar completa 35 anos em 2016. Administra mais de 900 estacionamentos em 75 municípios e 16 Estados brasileiros, além do Distrito Federal.

A operação soma 360 mil vagas, por onde passam mensalmente cerca de 15 milhões de veículos. No segmento de estacionamento rotativo em vias públicas, a empresa é concessionária em 18 cidades, incluindo São Paulo, em quatro estados (SP, ES, SC e MG). Emprega mais de 8.500 funcionários diretos.

