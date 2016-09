Serenata do Tamar terá musical sobre a vida de Raul Seixas

Contando Raul Seixas – Músicas e Histórias do Maluco Beleza fará apresentação especial na Praia do Forte

No sábado, 10 de setembro, vai ter Serenata no Tamar. O espetáculo musical Contando Raul Seixas – Músicas e Histórias do Maluco Beleza vai fazer única apresentação na Praia do Forte. O show é apresentado pelo músico e produtor cultural Marcos Clement, acompanhado da banda Arapuka. O musical tem a participação de um artista que fez parte da história de Raul Seixas, o cantor e compositor Wilson Aragão, autor da música Capim Guiné, em parceria com Raulzito, que conta diversos causos sobre suas vivências com o maluco beleza.

O espetáculo foi apresentado ao público baiano em três temporadas no Teatro Eva Herz e no Teatro Módulo e reuniu famílias inteiras, desde os avós, pais e netos, com ingressos esgotados em todas as apresentações. Marcos Clement interpreta Raul 2002, e já de apresentou no Parque da Cidade, Praça Municipal e Pelourinho. É considerado um dos melhores intérpretes da obra do rokeiro na atualidade. Sua banda Arapuka está na estrada desde 2004, trabalhando para difundir a obra imortal do artista.

Serenata do Tamar

Todos os sábados, a partir das 20h, os visitantes do Tamar têm uma agradável noite à beira-mar, com o melhor da cozinha local e música de qualidade. A cada semana, uma atração musical se apresenta em tom aconchegante e intimista, proporcionando um ambiente ideal para estar com a família e amigos. Música e gastronomia para a conservação das tartarugas marinhas.

Soltura de tartaruga marinha

Este dia será muito especial para a equipe do Tamar, pois antes do espetáculo, o público poderá acompanhar a soltura de uma tartaruga marinha reabilitada. A tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) foi trazida por pescadores que a encontraram em Salvador-BA, presa a uma rede de pesca. Muito machucada, passou por um tratamento durante 2 meses e meio no Tamar, e agora, sã e salva, vai voltar para o mar às 17h00, dia 10 de setembro, na praia ao lado do Centro de Visitantes. Quem quiser acompanhar, é só chegar junto.

Projeto Tamar

O Projeto Tamar é uma soma de esforços entre a Fundação Pró-Tamar e o Centro Tamar/ICMBio. Trabalha na pesquisa, proteção e manejo das cinco espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de extinção: tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), tartaruga-verde (Chelonia mydas), tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea). Protege cerca de 1.100 quilômetros de praias e está presente em 25 localidades, em áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso das tartarugas marinhas, no litoral e ilhas oceânicas dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Reconhecido internacionalmente como uma das mais bem sucedidas experiências de conservação marinha do mundo, seu trabalho socioambiental, desenvolvido com as comunidades costeiras, serve de modelo para outros países. O Projeto Tamar tem o patrocínio oficial da Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental, o apoio do Bradesco Capitalização, e nos nove estados brasileiros onde atua recebe diversos apoios locais.

SERVIÇO

Espetáculo musical Contando Raul Seixas – Músicas e Histórias do Maluco Beleza Única apresentação*

Local: Projeto Tamar Praia do Forte, Mata de São João, Bahia, Brasil. Veja localização aqui: http://bit.ly/2cbBiv8

Data e horário: 10 de setembro de 2016, às 20h00.

Ingressos: R$ 20,00( inteira) e R$ 10,00 (meia)

Vendas a partir do dia 03/09 nos locais:

– Centro de Visitantes do Projeto Tamar Praia do Forte. Tel: (71) 3676-0321

– Loja TAMAR no Aeroporto Internacional Deputado Luiz Eduardo Magalhães. Tel: (71) 3365-1123

– MR BEER CERVEJAS

SALVADOR SHOPPING – Piso L1

TEL (71) 3166-2588

– MR BEER CERVEJAS

SHOPPING PARALELA – 2o piso

TEL (71) 3179-2588

Mais informações: (71) 3676-0321

