Planos de aula sobre saneamento na disciplina de Educação Física serão premiados na REME

Divulgação

Para produzir os melhores planos de aula que tratem sobre o tema saneamento básico, professores de Educação Física da rede municipal de ensino participarem de palestra e visita guiada na Águas Guariroba nesta sexta-feira (02). Os educadores participam do Programa Sanear é Viver, iniciativa da concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Campo Grande para incentivar o trabalho de professores que levam educação ambiental de forma inovadora para as salas de aula.

Divulgação

O coordenador de projetos sociais da concessionária, Willian Carvalho, explica que a visita incentiva os professores a desenvolverem ideias para os planos de aula que serão inscritos no Sanear é Viver. “A ideia aqui é dar subsídios aos professores para que eles desenvolvam seus planos de aula. Esta visita enriquece o conhecimento deles sobre saneamento, porque é a oportunidade para conhecerem os bastidores do nosso trabalho, vendo o caminho completo da água, desde a captação, tratamento até a coleta e tratamento do esgoto”, explicou.

Além de acompanharem a palestra sobre saneamento, os professores visitam o Centro de Controle Operacional (CCO), de onde são gerenciados remotamente os serviços de água e esgoto da Capital. O curso prosseguiu com uma visita técnica à Estação de Tratamento de Água (ETA) Guariroba, onde os participantes viram de perto as etapas de tratamento da água desde a captação até a distribuição.

Divulgação

Alexandre Piloto é professor que dá apoio pedagógico na disciplina de educação física na Escola Municipal Maria couto Forte, no bairro Guanandi. Para ele, que já foi premiado no Sanear é Viver em 2010, a ação da Águas Guariroba é uma valorização do educador. “O professor ganha este período para trabalhar o assunto e na educação física temos várias formas de falar sobre saneamento. É uma disciplina que fala de saúde e bem estar”, avalia.

Professora de educação física em projetos da fundação de esporte do município, a atleta de luta de braço, Chris Regiane Teodoro de Souza, destaca que o Programa Sanear é Viver fortalece o papel do professor como difusor de informações. “A educação começa por aqui. Nós, professores, somos os pilares. Investir na educação, na profissionalização dos professores, significa a garantia de uma sociedade melhor, mais informada e consciente dos seu papel, principalmente na preservação do meio ambiente e da saúde”, comentou Chris Regiane.

A próxima visita técnica de professores acontece na segunda-feira (05). A próxima etapa do Sanear é Viver será a produção dos planos de aula. Os três melhores serão premiados. O programa já é realizado pela Águas Guariroba desde 2010. Já participaram mais de 800 profissionais que ministram as disciplinas de ciências, matemática, português, geografia e artes nas escolas da rede municipal de ensino.

Fonte: ASSECOM

Por: Rogerio Valdez Gonzales