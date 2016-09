PMA e PC de Corumbá prendem criminoso por maus-tratos ao matar e esquartejar cachorro em Corumbá

Capital, (MS) – Uma equipe de Policiais Militares Ambientais de Corumbá e outra da Polícia Civil de Corumbá e Ladário receberam denúncias, de que uma pessoa havia matado e esquartejado um cachorro e lançado a carcaça em um terreno ontem (1) à tarde. A PMA e Policiais Civis estiveram hoje (2) à tarde no local ao receber a denúncia, à rua Alameda Eliane Dobes, com a rua José Fragelli, na cidade de Corumbá, e constataram vários pedaços do cão e uma faca ao lado.

Os policiais foram até a residência do suspeito, um homem de 32 anos, nas proximidades. Ele confessou o crime e informou que faz uso de remédios controlados, tendo surtado e abatido o cachorro. A genitora do infrator confirmou que ele realmente faz uso de remédios controlados.

O criminoso recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Corumbá e responderá por crime ambiental de maus-tratos, com pena de três meses a um ano de detenção. O infrator também foi autuado administrativamente e multado em R$ 500,00 pela PMA. Durante as autuações na delegacia, chegou o pai do autor, que afirmou ser o elemento usuário de drogas e que por várias vezes tem esses surtos psicóticos e, inclusive, possui passagem pela polícia por ter enfrentado policiais em ocorrência, sendo alvejado na perna na ocasião.

Fonte: PMA/MS