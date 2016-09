Coronel David critica falta de investimento em saúde na Capital

O candidato a prefeito Coronel David (PSC), da chapa “Por uma Campo Grande Melhor”, lamentou a falta de investimento em saúde. Apesar do caos, da falta de remédios e de vagas em hospitais e postos de saúde, a Prefeitura da Capital só aplicou 38,6% dos recursos previstos no primeiro semestre deste ano.

“É por isso que não temos remédios e médicos nos postos”, denuncia o candidato. De acordo com o Relatório de Execução Orçamentária, de janeiro a junho deste ano, o município investiu só R$ 449,2 milhões em saúde, apesar do montante previsto no orçamento ser de R$ 1,162 bilhão.

Houve redução nos investimentos apesar da epidemia de dengue, que levou 27 mil pessoas aos postos de saúde e ter causado três mortes. Neste ano, a gripe matou 29 campo-grandenses, segundo a Secretaria Estadual de Saúde.

Os moradores da cidade ainda sofrem com a falta de médicos, de pediatras, de medicamentos e até de materiais básicos, como seringas, nas unidades de saúde da Capital. Obras de postos de saúde continuam paradas.

“Dia 2 de outubro, você pode acabar com este pouco caso na saúde”, defende o candidato. A proposta do Coronel David é contratar mais médicos, principalmente pediatras, para resolver o problema da falta de profissionais nos centros regionais de saúde e UPAs. Para acabar com a falta de remédios, ele propõe implantar sistema de controle de estoques para realizar licitação quando a quantidade do produto atingir nível crítico.

Outras propostas para a saúde são a construção do Centro de Especialidades Médicas para Crianças e do hospital de cirurgias eletivas.

Fonte: Assessoria de Gabinete do Deputado Estadual Coronel Davi