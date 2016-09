Danniel Vieira e Ú Tal do Xote animam véspera de feriado na casa em Patamares

O primeiro é um dos principais destaques na cena sertaneja da Bahia, a segunda é uma das bandas mais animadas da nova geração de forró. Juntos Danniel Vieira e Ú Tal do Xote apresenta a festa batizada de “Coliseu do Gordinho”. O encontro acontece na próxima terça-feira, dia 6, véspera de feriado, a partir das 22 horas, no Coliseu do Forró, em Patamares.

Com canções que já estão na boca do povo a exemplo de “Um Sabonete de Motel” e “Engole o Choro”, Danniel acaba de lançar o primeiro DVD da sua carreira. O trabalho, intitulado de “Danniel Vieira – o Sertanejo com a cara da Bahia” é um trabalho completamente autoral. No rol de músicas, duas já foram lançadas anteriormente e estão na lista das mais pedidas pelo público.

Nascido em Salvador, cidade conhecida por abrigar um caldeirão de ritmos, Danniel sempre teve influências musicais com raízes na tradição sertaneja, já que cresceu ouvindo sua mãe, que cantava como backing vocal em diversas bandas do estilo. Mesclando um estilo alegre a boas doses de romantismo, o artista se destaca como um dos principais nomes do gênero na música baiana atual.

U tal do Xote – Formada por um grupo de amigos e irmãos que traçaram seus laços ainda no tempo de escola, a U Tal doXote começou a tomar corpo em 2009. Influenciados por vários ritmos musicais como reggae, samba, musica baiana, rock e pop, encontrou no forró uma maneira mais fácil de misturá-los.

Hoje apresentam um som moderno sem esquecer das essências históricas como Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Jackson do Pandeiro. Focados no entretenimento e integração do seu publico, seu repertório é vasto e variado, formado por blocos de xote, baião, rasta pé, ornamentados por solos instrumentais possibilitando o encaminhamento do show de acordo com o desejo do seu publico.

Serviço

Coliseu do Gordinho

Atrações:

Danniel Vieira e Ú Tal do Xote

Dia 06 de setembro (terça-feira)

Horário: às 22 horas

Local: Coliseu do Forró

Endereço: Avenida Otávio Mangabeira – Patamares

Valor: R$50,00 (homem), R$ 40,00 (mulher)

Ingressos: No local

Informações: (71) 99316 – 7901

Classificação 18 anos

Fonte: Laboratório de Notícias