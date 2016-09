SSP Informa

Diante de informações equivocadas divulgadas em redes sociais e por alguns veículos de comunicação, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) vem a público informar que não solicitou o auxílio das Forças Armadas nas ações de segurança da passagem da tocha paralímpica por São Paulo. Desta forma, todo o trabalho será realizado pela Polícia Militar.

“Está ocorrendo uma confusão. Foi editado um decreto pelo presidente Michel Temer permitindo, em todos os locais do país, a utilização das Forças Armadas na paralimpíada. Isso não quer dizer que vai haver Forças Armadas na Avenida Paulista. A tocha olímpica percorreu o Estado de São Paulo inteiro, fizemos a escolta somente com a Polícia Militar. Não há a menor necessidade de as Forças Armadas atuarem na segurança da tocha paralímpica”, afirma o secretário da Segurança Pública, Mágino Alves Barbosa Filho.

Confira aqui o decreto publicado ontem (1) no Diário Oficial da União.

Fonte: SSP (Assessoria de Imprensa e Comunicação da Secretaria da Segurança Pública)