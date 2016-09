Sistema de Auditoria Interna criado pela Conab vira modelo para a administração pública

O Sistema de Auditoria Interna (Siaudi) desenvolvido e utilizado pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) foi incorporado ao Portal do Software Público Brasileiro, do Ministério do Planejamento, e já está disponível para download por qualquer interessado. Todas as instituições da administração pública poderão utilizar a ferramenta de suporte tecnológico às atividades de auditoria.

O Siaudi possibilita que os processos de auditoria e acompanhamento de pendências sejam exclusivamente digitais. Além dos ganhos em eficiência, autonomia, celeridade e segurança de dados, gera economia e proteção ambiental, tendo em vista que dispensa a impressão de relatórios.

O programa foi criado e desenvolvido pela Superintendência de Gestão da Tecnologia em parceria com a Auditoria Interna da Conab, que utiliza a ferramenta desde 2008. Em parceria com a Companhia, foi adotado por diversos órgãos da administração pública, como Defensoria Pública da União, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit). Agora, qualquer órgão público pode facilmente acessar a ferramenta, em sua segunda versão, por meio do Portal do Software Público.

O Portal é um ambiente de compartilhamento de software criado pelo governo federal em 2007. A iniciativa contribui para a gestão racional dos recursos públicos e para o reforço da política de software livre, além de ampliar parcerias entre os órgãos.

