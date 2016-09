Azul volta a inovar e terá folhados e café da Casa do Pão de Queijo gratuitamente a bordo

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras oferecerá produtos da Casa do Pão de Queijo em suas aeronaves. A partir de 1º de setembro, folhados de frango com requeijão e de peito de peru com queijo estarão disponíveis nos voos internacionais que partem do Brasil com destino a Estados Unidos e Portugal. Em outubro, a companhia começará a oferecer café da Casa do Pão de Queijo em seus voos domésticos. A ação inovadora da companhia vai durar três meses e é totalmente gratuita.

Já nas ligações internacionais, a companhia servirá o folhado de frango com requeijão nas aeronaves que decolam do Brasil com destino a Orlando, sempre na segunda refeição (lanche da tarde). Nas operações do Brasil para Fort Lauderdale/Miami e Lisboa, o folhado de peito de peru com queijo será distribuído junto ao café da manhã. O café da Casa do Pão de Quejo será servido em todos os voos operados entre 5h00 e 10h00, em que a Azul já conta com a bebida.

“Estamos sempre pensando no bem-estar de nossos clientes, e ampliando um serviço que já é reconhecido por seu alto padrão de qualidade. A parceria com a Casa do Pão de Queijo traz novos e exclusivos produtos para as nossas aeronaves, servidos em horários estratégicos para uma experiência ainda mais especial a cada pessoa que embarca conosco”, afirma Claudia Fernandes, diretora de Marketing e Comunicação da Azul.

“A parceria com a Azul nos deixou muito contentes. A empresa é a cara do Brasil e sinônimo de qualidade, assim como a Casa do Pão de Queijo, que é pioneira na comercialização do pão de queijo. Oferecer produtos de alta qualidade é nosso objetivo há quase 50 anos. Com a distribuição nos voos, vamos agradar tanto aos passageiros que já são clientes quando aos que serão após experimentar nossos produtos”, afirma Alberto Carneiro Neto, presidente da CPQ Brasil.

A companhia projeta que até 2 milhões de clientes poderão apreciar o café servido pela Casa do Pão de Queijo, entre os jatos Embraer 190 e 195 (106 a 118 lugares, respectivamente) e os ATR 72-600 (70 poltronas) que operam entre 5h00 e 10h00 no período da ação. No internacional, a estimativa é que 70 mil clientes poderão ser impactados com a ação internacional, uma vez que vai durar três meses e as aeronaves A330 da Azul, que operam os voos de longa distância, têm 272 assentos.

Sobre a CPQ Brasil S.A.

Com 49 anos de existência, a CPQ Brasil S.A. é presidida, desde 1983, por Alberto Carneiro Neto. Com aproximadamente 900 pontos de venda, é líder em número de unidades franqueadas no segmento de cafeteria e uma das maiores redes de snacks e café do Brasil. Em 2010, a companhia adquiriu os direitos do O Melhor Bolo de Chocolate do Mundo, um negócio complementar às atividades da empresa. A receita e a tradição foram preservadas e, hoje, as duas marcas mantêm o mesmo foco na qualidade. O sistema de franquias conta com o suporte de uma fábrica própria, certificada em Sistemas de Gestão de Segurança de Alimentos (ISO 22000), localizada em Itupeva, interior de São Paulo.

Sobre a Azul

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras é a companhia aérea com o maior número de destinos servidos no país. A empresa detém uma frota de 125 aeronaves, mais de 10.000 funcionários, um número superior a 800 voos diários, mais de 100 destinos servidos e um terço do total de decolagens do país. A qualidade de seus serviços já foi atestada por inúmeros prêmios, nacionais e internacionais. Em 2016, foi reconhecida como a empresa aérea low-cost mais pontual do mundo pela Official Airline Guide (OAG). Também este ano, foi eleita pela sexta vez consecutiva pela Skytrax World Airline Awards como “Melhor companhia aérea low-cost da América do Sul”, e, pela primeira vez, como melhor equipe de atendimento ao Cliente da América do Sul. A Azul também foi considerada a melhor empresa aérea do mundo em gestão pela Airline Strategy Awards. Em 2014, a Azul foi reconhecida como melhor aérea low-cost do mundo pela CAPA – Centre for Aviation. Saiba mais em www.voeazul.com.br.