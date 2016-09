Dia do Administrador é comemorado com capacitações em Campo Grande

Evento acontece na Uniderp Matriz e participação será mediante doação de dois quilos de alimentos não perecíveis

Na próxima segunda e terça-feira, 5 e 6 de setembro, o curso de Administração da Uniderp promove capacitações sobre diversos temas do universo empresarial, destinadas aos universitários, empreendedores e colaboradores do setor de Comércio, Serviços e Indústrias da Capital. A iniciativa acontece em alusão ao Dia do Administrador, celebrado na próxima semana.

Segundo a coordenadora do curso, a administradora Fabiane Biazetto, a programação contempla palestras nos períodos matutino e noturno. “Profissionais renomados do mercado dividirão suas experiências e também comentarão sobre novidades para auxiliar o desenvolvimento da área privada e do terceiro setor”, explica. Inovação, relações no trabalho, perspectivas dos novos empreendimentos, casos de sucesso nacionais e crowdfunding (método de arrecadação de dinheiro na internet) serão abordados.

Para participar, basta comparecer ao evento munido de dois quilos de alimentos não perecíveis ou produtos de limpeza e higiene pessoal. A arrecadação será encaminhada às instituições: Amigos da Afrangel – Lar das Crianças Vivendo com HiV/Aids, Casa Lar Lions, que acolhe deficientes destituídos de família ou em situação de risco, e Meninas dos Olhos de Deus, entidade que presta assistência para crianças e adolescente que tiveram seus direitos violados. Confira a programação completa.

5 de setembro (segunda-feira)

Horário: 07h30min

Local: auditório 7

Palestra: Arranjos Produtivos Locais

Ministrante: administrador de empresas, mestre em Desenvolvimento Local, conselheiro do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA/MS), Paulo do Vale

Horário: 19h

Local: auditório 7

Palestra: Arranjos Produtivos Locais

Ministrante: administrador de empresas, mestre em Desenvolvimento Local, conselheiro do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA/MS), Paulo do Vale

Horário: 19h

Local: auditório 5

Palestra: Case de sucesso – a experiência da Multicoisas

Ministrante: gerente geral de Desenvolvimento Humano da Multicoisas Franquias, Rodolfo Martin

6 de setembro (terça-feira)

Horário: 07h30min

Local: auditório 5

Palestra: Crowdfunding

Ministrante: administrador de empresas e conselheiro do CRA/MS, Marcos Silva

Horário: 19h

Local: auditório 5

Talk Show: As perspectivas de empresas nascentes em Mato Grosso do Sul

Ministrante: sócio da empresa Território do Vinho, guardião dos Objetivos do Milênio na ONU, investidor e produtor na empresa Vitória Filiú, parceiro na empresa Anjos do Brasil e empreendedor Endeavor, Ricardo Nantes

Horário: 19h

Local: auditório 6

Palestra: O desafio da inovação nas grandes corporações

Ministrante: diretora do Centro de Referência em Educação a Distância (CREAD) do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Elaine Borges Monteiro Cassiano

Horário: 19h

Local: auditório 7

Palestra: Relações interpessoais nas empresas contemporâneas.

Ministrante: presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Mato Grosso do Sul e Diretor da Coppini Estratégias Humanas, Luciano Coppini

SERVIÇO

Uniderp | Palestras Dia do Administrador

Dias: 5 e 6 de setembro (segunda e terça-feira)

Local: Uniderp Matriz

Endereço: Avenida Ceará, 333.

Informações: fabiana.biazetto@uniderp.edu.br – 67-3348-8244

Fonte: S2Publicomn