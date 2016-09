Espaço das Américas recebe o talento e carisma do Padre Fábio de Melo

Disponível venda de ingressos para show que acontece no dia 15 de novembro, terça-feira

Já estão abertas as vendas de ingressos para única apresentação do padre Fábio de Melo no Espaço das Américas. O show, que acontece na terça-feira, dia 15 de novembro, a partir das 20h, terá ingressos de R$80,00 (meia entrada para o setor H) a R$280,00 (entrada inteira para o setor Azul Premium), disponíveis nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda à sábado, das 10h às 19h, na Rua Tagipuru, 795) ou online pelo link https://goo.gl/kOWVWw.

O Espaço das Américas, casa de shows e espetáculos em São Paulo, palco desejado e elogiado por grandes artistas devido sua acústica sem igual e, sobretudo, que prima pelo conforto e comodidade do público, recebe todo o carisma e talento de uma das maiores vozes da Igreja Católica, o padre Fábio de Melo com a “nova turnê “A Estrada Sou Eu”.

No repertório, ele cantará faixas do CD mais recente, Deus no Esconderijo do Verso, além de antigas composições presentes em sua discografia e ainda clássicos da MPB como Calix Bento, de Milton Nascimento; e Disparada, de Geraldo Vandré.

Ainda no palco, Padre Fábio de Melo interage com a plateia ao contar histórias engraçadas do dia-a-dia e reflete sobre o comportamento no mundo atual. Esta é a forma de pregar de um religioso que faz sucesso nas redes sociais — ele tem milhares de seguidores no Twitter e Snapchat.

Padre Fábio de Melo é um sacerdote católico, cantor, compositor, poeta, escritor, professor e apresentador. Atualmente, atua na Diocese de Taubaté em São Paulo. Iniciou a carreira musical há 18 anos e soma 20 discos e cinco DVDs/ Blu-ray e, na literatura, 13 livros publicados. São mais de 2 milhões de discos e mais de 3 milhões e meio de livros vendidos.

E você, que já foi impactado por uma de suas mensagens, que vai direto ao coração a qualquer momento de sua vida, corra e garanta seu ingresso para esta apresentação única.

Serviço Padre Fábio de Melo – Espaço das Américas

Show: Padre Fábio de Melo – Espaço das Américas

Data: 15 de novembro de 2016 (terça-feira);

Horário: Abertura da casa: 18h;

Início do show: 20h;

Censura: 12 anos;

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 3.170 lugares;

Acesso para deficientes: sim;

Ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ) ou Online https://goo.gl/kOWVWw.

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Informações Complementares: Não é permitida a entrada de câmera fotográfica profissional ou semi profissional (câmeras grandes com zoom externo ou que trocam de lente), filmadoras de vídeo, gravadores de áudio, canetas laser, qualquer tipo de tripé, pau de selfie, camisas de time, correntes e cinturões, garrafas plásticas, bebidas alcoólicas, substâncias tóxicas, fogos de artifício, inflamáveis em geral, objetos que possam causar ferimentos, armas de fogo, armas brancas, copos de vidro e vidros em geral, frutas inteiras, latas de alumínio, guarda-chuva, jornais, revistas, bandeiras e faixas, capacetes de motos e similares.

Fonte: Talento Comunicação