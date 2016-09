“Portinari Para Crianças” chega ao mercado brasileiro

A coleção teve o apoio de João Candido Portinari, filho único do pintor e diretor-presidente do Projeto Portinari, no Rio de Janeiro, e supervisão da arte-educadora e coordenadora do Núcleo de Arte-Educação e Inclusão Social do Projeto Portinari, Suely Avellar. Ela é coautora dos livros do professor. Os textos são das escritoras Maria Lucia Lima, Fátima Miguez e Lucia Fidalgo e o projeto gráfico, da designer Julia Lima. Direcionada aos estudantes e professores das redes pública e privada, a coleção “Portinari Para Crianças” custa R$ 69 por aluno. Cada livro é destinado a um ano letivo.

A partir de telas e gravuras de Portinari, foram criados poemas e textos em forma de narrativas, que dialogam com as imagens por ele criadas. Portinari foi um dos pioneiros, no Brasil, a retratar o negro e o índio. Dedicou-se a retratar os trabalhadores e figuras populares em suas diversas atividades (o lavrador de café, a lavadeira, o seringueiro, o garimpeiro, o músico, o jangadeiro, o operário, o estivador, o cangaceiro, a baiana). Eles aparecem em diferentes contextos, na sua cidade natal, na favela, como migrantes ou retirantes. Portinari é considerado o principal pintor modernista a tratar questões de identidade e etnia e, por consequência, das raízes do Brasil.