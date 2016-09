Pediatra nutrólogo explica a importância do café da manhã

O café da manhã é uma das principais refeições do dia e possui grande importância para a manutenção da saúde. No Brasil, o desjejum é consumido normalmente em casa ou a caminho do trabalho, entre 5h e 10h da manhã, tendendo a ser mais comum entre a população adulta e menos frequente entre as crianças.

Segundo documento sobre o tema, desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, pessoas que não possuem o hábito de consumir o café da manhã tendem a ingerir quantidades insuficientes de vitaminas, ácido fólico, cálcio, ferro e outros nutrientes essenciais para o corpo. Isso pode prejudicar o crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes, por exemplo.

Para o pediatra e nutrólogo Mauro Fisberg, Coordenador do Centro de Nutrologia e Dificuldades Alimentares do Instituto Pensi – Hospital Infantil Sabará e do departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, o café da manhã é uma oportunidade de inclusão de nutrientes importantes para o bom funcionamento do corpo. “Além disso, ele proporciona mais disposição para as atividades ao longo do dia, já que o organismo ficou muito tempo em jejum, durante o sono”, comenta.

Nenhum alimento é capaz de fornecer todos os nutrientes necessários. Por isso, a variedade é uma importante dica para manter uma alimentação equilibrada e nutritiva. Fique de olho nas dicas dele e não pule o café da manhã!

1 –Troque os carboidratos refinados, como o pão branco e biscoitos, por carboidratos complexos como os produtos integrais. Por sua digestão ser mais lenta, o organismo sente-se saciado por mais tempo.

2 – Proteínas ajudam no controle do peso corporal, estimulando a liberação de hormônios responsáveis pelo aumento da saciedade e também na construção do tecido muscular, que favorece o gasto diário de energia. O café da manhã ainda é uma boa oportunidade para consumir alimentos que tenham cálcio, então, lácteos, queijos, iogurtes ou bebidas à base de soja nesse momento são exemplos de como garantir esse nutrientes.

3– É fundamental completar a refeição com uma fruta, que vai contribuir com vitaminas e minerais, além de ajudar a aumentar a quantidade de fibras consumida!