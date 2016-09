Com 170 atletas começam hoje os jogos pelo campeonato de tênis na AABB

Divulgação

Terão início nesta sexta-feira, 02/09/16, as disputas pelo 1º Omnilife de Tênis. Os jogos acontecem nas quadras da AABB Campo Grande e seguem até o dia 11.

De acordo com a organização, o número de inscritos superou as expectativas, principalmente pela participação das mulheres, são quase 30 inscritas nas 4 classes femininas em disputa.

Ainda de acordo com os organizadores, as classes intermediárias masculinas também reuniram um grande número de atletas, o que mostra o quanto a modalidade esta crescendo em Mato Grosso do Sul.

Entre os atletas que participam do torneio, estão sete alunos de um projeto social desenvolvido pelo Professor Eliézer Leite no Complexo Esportivo da Vila Nasser e será lançada uma campanha, durante o torneio, para arrecadar tênis, roupas e raquetes para ajudar no projeto.

O torneio vai reunir atletas de várias faixa etárias como Sabrina Ajala de 8 anos e Maria Madalena Mascarenhas de 72. Os jogos começam hoje às 18h, aos sábados, domingos e feriados, a disputa começa às 8h na AABB Campo Grande no Parque dos Poderes.

Fonte: ASSECOM

Jornal do Estado MS