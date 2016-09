Sesc: Amanda

“Amanda”, de Jô Bilac, estreia no Sesc Consolação com Rita Clemente no papel de uma mulher que perde a audição, paladar, olfato, tato e visão

Foto 1 – Rita Clemente em cena de “Amanda” – Foto de Bianca Aun

Amanda (Rita Clemente) fica surda e mantém segredo sobre o seu estado. Com o passar dos dias, vai perdendo outros sentidos vitais, ressignificando seu cotidiano. O texto, recheado de humor e tragédia, é do carioca Jô Bilac.

Perdas sempre nos impactam, sejam quais forem. Quando um familiar, emprego ou bens se vão, não ficamos satisfeitos, à primeira vista. Mas “Amanda”, a personagem título do espetáculo homônimo, tem um olhar afetuoso para os sentidos que estão se esvaindo de seu corpo. Audição, paladar, olfato, tato e visão vão deixando de existir em Amanda. O que lhe resta é a memória, é o que legitima sua existência/resistência diante de tudo.

“Amanda” é um texto escrito pelo autor carioca Jô Bilac, que tem em cena a (re) conhecida atriz mineira Rita Clemente, um dos nomes mais respeitados da atualidade no cenário das artes cênicas de Minas Gerais e do país. A direção é dela e de Diogo Liberano, ator, dramaturgo e produtor teatral, diretor artístico da companhia carioca Teatro Inominável. Quem recebe o espetáculo em São Paulo é o Sesc Consolação no período de 12 de setembro a 11 de outubro de 2016 , com temporada às segundas e terças, às 21 horas.

Sinopse

A peça fala da luta de uma mulher que perde gradativamente os sentidos. Quando falham audição, paladar, olfato, tato e visão, a memória se mostra a companheira de Amanda. Texto de Jô Bilac, com direção compartilhada por Diogo Liberano e Rita Clemente, também a atriz em cena.

Sobre “Amanda”

O espetáculo começa com uma carta, escrita pela personagem, endereçada à atriz, e lida para a plateia. Está posto o jogo. Dali em diante, o ficcional é o real, Amanda é o foco, corpo, espírito e personalidade da cena. Mas o quanto existe de Rita em Amanda? O quão intensamente Amanda impacta Rita no palco (e fora dele)? No palco, a ficção é Rita e a realidade, Amanda.

O jogo em cena é esse, atriz e personagem travam um diálogo subliminar. Trágico e cômico vão tecendo situações ora risíveis, ora dramáticas, para essa mulher que vive seus sentidos findarem-se. Não ouve mais, paladar e olfato não existem mais, a visão e o tato também se foram. Tudo está perdido. Mas não para Amanda.

“As perdas são como um alerta do quanto desejamos viver, e Amanda nos mostra a vontade e a determinação de sempre continuar, apesar de tudo, apesar do todo”, explica a atriz que vê em Amanda, um mulher “que perdeu tudo, menos o amor pelas pessoas, que não parava de crescer”.

O que resta a uma mulher, de meia idade, que vê tudo esvair-se? A memória. É a partir desse registro memorialístico que as histórias de Amanda surgem no palco. Se ela viveu, e pode contar o que viveu, é porque tem um passado. E se o futuro está comprometido, o que resta são suas memórias, uma linha fina e tênue das lembranças pessoais.

A personagem se mostra cortês, sorridente, seus amigos amam-na, é maravilhosa. Nos passeios que faz com seus colegas, na impossibilidade de ouvir, sempre sorri. “Diante das impotências da vida, a gente quer continuar”, explica Rita Clemente sobre a surdez deixar Amanda uma pessoa “inofensiva”, portanto, “mais amável”.

A equipe de criação

“Amanda” é um projeto pensado por Rita Clemente a partir de um texto do autor Jô Bilac. Artista graduada em Música pela UEMG e formada em Teatro pelo CEFAR/Palácio das Artes, sua trajetória profissional dá indícios que a intermidialidade é uma das marcas do seu trabalho.

Ao se responsabilizar pela direção geral, concepção e atuação desse espetáculo, a mineira de Araxá, mas belo-horizontina desde criança, evidencia que seu fazer teatral está alinhado a um modo particular de produção, que se distancia de um certo modelo que pode haver no mercado.

Uma das marcas do trabalho de Rita Clemente é a musicalidade sempre presente em suas montagens. A trilha sonora, original, é mais um dos textos paralelos que dialogam entre si.

Humor e tragicidade são marcas da escrita de Jô Bilac, hoje o autor de teatro mais celebrado do Brasil e, mesmo jovem, tem consolidado uma carreira brilhante já com uma vasta obra premiada.

“Amanda” é um espetáculo íntimo que preserva o humor do texto do autor mas se aprofunda nas inter-relações entre ator e personagem. Rita Clemente, além de atuar, divide a direção com o diretor Diogo Liberano, e com essa parceria também propõe uma dramaturgia paralela, um diálogo entre ator e personagem.

A trajetória de “Amanda”

A estreia de “Amanda” em Belo Horizonte, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium, deu início ao projeto Criações de Bolso e também com a criação do CECAD – Centro de Criação para Atores e Diretores – coordenado pela artista e professora Rita Clemente.

O texto “Amanda” também teve uma versão mais concisa, reduzida, como um dos solos na trilogia “Fluxorama” quando estreou no Rio de Janeiro, quando recebeu duas honrosas críticas, uma de Barbara Heliodora (“Rita Clemente tem uma atuação exemplar como a surda Amanda, com uma variedade de tons e ritmos que aproveita muito bem a riqueza do texto”) e outra de Rodrigo Monteiro (“Rita Clemente, por sua vez, é sabido que divide o lugar das melhores atrizes de teatro do Brasil com Bibi Ferreira, Fernanda Montenegro, Débora Olivieri, Kelzy Ecard, Adriana Seiffert, Dani Barros, Sandra Dani, Georgette Fadel, Adassa Martins e outras, cada uma na sua idade e no seu contexto”).

Aqui nessa montagem vinda de Belo Horizonte, “Amanda” se mantém na íntegra, ganha uma dinâmica especial, se aprofundando no desenvolvimento da personagem que vive a progressiva perda dos sentidos: audição, paladar, olfato, tato e visão. Esses cinco sentidos, que a princípio são revelados pelo texto, se desdobram numa segunda camada narrativa, paralela ao texto. Nesta montagem, a memória é o centro das ações da personagem e seu maior desafio.

A dramaturgia de Jô Bilac coloca em jogo as relações sociais, o automatismo cotidiano; o esforço do ser humano em se manter ligado a seu grupo de amigos e família mesmo diante da mais alta “deficiência” destas relações. “Amanda” não abre mão de fazer parte da vida daqueles que ama e sua deficiência a leva a redescobrir como fazer isso.

Rita Clemente

Indicada ao Prêmio Shell SP e Qualidade Brasil SP, em 2008, pela direção de “Amores surdos” (Grupo Espanca!), Rita desenvolve também um trabalho autoral baseado no diálogo entre teatro e música, como em sua abordagem do texto “Dias Felizes” de Samuel Beckett (Prêmio Usiminas Simparc de Melhor Figurino, assinado por ela, e indicado em cinco categorias ao Prêmio Questão de Crítica, ganhando como Melhor Direção). Nos últimos anos, assinou a direção de espetáculos de importantes grupos mineiros e outras entidades, como o espetáculo “Nesta data querida” (Cia. Luna Lunera);”Rubros” (de Adélia Nicolete); “O rinoceronte”, no Cefar/2007/ Palácio das Artes; “Amores surdos” (Grupo Espanca!), e “Dias de verão” (O Clube). Em 2012, coordenou a Edição Comemorativa de 15 Anos do Oficinão Galpão Cine Horto, no Espaço Cultural do Grupo Galpão, assinando a direção do espetáculo “Delírio e vertigem”, com textos curtos de Jô Bilac e direção de arte de Luciana Buarque. Na televisão, estreou no seriado “A cura”, em 2010, com direção de Ricardo Waddington e fez parte do elenco da novela “A vida da gente” (2011-2012), acaba de fazer parte do elenco de “Liberdade Liberdade”, direção Vinicius Coimbra, da TV Globo.

Ficha Técnica

Direção Geral, Concepção e Atuação: Rita Clemente

Codireção: Diogo Liberano

Assistente de Direção: Paulo Maffei

Texto: Jô Bilac

Trilha Sonora Original: Marcio Monteiro

Criação de Luz: Leonardo Pavanello

Preparação Corporal/Direção de Movimento: Cristiano Sousa Reis

Fotos: Bianca Aun

Assessoria de Imprensa: Canal Aberto – Márcia Marques

Operação de Luz São Paulo: Silviane Ticher

Produção e Difusão São Paulo: Dora Leão – PLATÔproduções

Serviço:

De 12 de setembro a 11 de outubro de 2016

Segundas e terças, às 21h00

Sesc Consolação – Espaço Beta

Endereço: R. Dr. Vila Nova, 245 – Vila Buarque – 3° andar

Capacidade: 50 lugares

Duração: 60 min/ Recomendação: 14 anos

Ingressos: R$ 20,00 (inteira)/ R$ 10,00 (meia-entrada: estudante, servidor de escola pública, +60 anos, aposentado e pessoa com deficiência)/ R$ 6,00 (credencial plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes).

Ingressos à venda pelo Portal sescsp.org.br a partir do dia 6/9, às 18h, e nas bilheterias do Sesc São Paulo dia 8/9, às 17h30.

MATERIAL DE APOIO

Currículos

Atriz e Diretora RITA CLEMENTE

Premiada recentemente pelo “Questão de Crítica” no Rio de Janeiro – Melhor direção 2013 do espetáculo “Dias Felizes: Suíte em 9 movimentos”, indicada ao Prêmio Shell SP e Qualidade Brasil-SP em 2008 pela direção de “Amores Surdos” (Grupo Espanca!), a atriz e diretora Rita Clemente teve sua formação pela Fundação Clóvis Salgado e graduada em Música pela Universidade Estadual de Minas Gerais. A interdisciplinaridade entre estes dois campos é uma das marcas de suas criações.

Em 2015 estreou “Amanda”, dividindo a direção com Diogo Liberano sobre o texto de Jô Bilac, dentro do projeto Criações de Bolso do SESC Palladium, onde também coordena o Centro de Criação para Atores e Diretores, CECAD 2015.

Em 2014, estreia dois espetáculos em Minas Gerais: “O que você foi quando era criança? ” (Prêmio de Melhor Direção e Espetáculo – Prêmio Copasa/Sinparc 2015) com texto de Lourenço Mutarelli e “Inverno”, do dinamarquês Jon Fosse, este último com concepção geral da diretora que também assina o cenário indicado ao Prêmio Copasa/Sinparc 2015.

Estreou, em outubro de 2013, no Rio de Janeiro, o espetáculo “Fluxorama”, projeto em que três atores/diretores dirigem e atuam com textos do premiado autor Jô Bilac.

Coordenou o Oficinão Galpão Cine Horto em 2012, dirigindo o espetáculo “Delírio & Vertigem”, criado a partir de textos curtos do mesmo dramaturgo carioca e com direção de arte assinada por Luciana Buarque.

Formação

Rita Clemente é formada em Teatro como atriz pelo CEFAR/Palácio das Artes e graduada em Música pela UEMG. A intermidialidade entre estes dois campos é uma das marcas do seu trabalho.

Cinema e televisão

Em 2010, a atriz que já havia participado dos longas-metragens “Pequenas Histórias” e “Batismo de Sangue”, ambos dirigidos por Helvécio Ratton, e fez sua estreia na televisão ao integrar o elenco do seriado “A Cura”, ao lado de Selton Melo, em 2016, sob a direção de Vinicius Coimbra, integra o elenco de “Liberdade Liberdade” ambos produzidos e exibidos pela Rede Globo de Televisão.

Prêmios:

2004 Prêmio Sesc/Sated de melhor texto e direção (ambos de Rita) pelo espetáculo “Dias de Verão”;

2006 Prêmio Sinparc de Melhor Figurino (criado por Rita) pelo espetáculo “Dias Felizes: Suíte em 9 movimentos” ;

2014 Melhor Direção no 3o Prêmio Questão de Crítica – RJ pelo espetáculo “Dias Felizes: Suíte em 9 movimentos”

2015 Melhor Direção no 2o Prêmio Copasa/Sinparc “O que você foi quando era criança?”, espetáculo também vencedor nas categorias de Melhor Texto e Melhor Espetáculo do Ano.

Indicações:

Indicada ao Prêmio Shell SP e Qualidade Brasil-SP 2008 pela direção de “Amores Surdos” (Grupo Espanca!),

2006 Indicada a Melhor Atriz Premio Sinparc por “Dias Felizes Suite em 9 Movimentos”;

2008 indicada como melhor atriz Premio Sinparc pelo espetáculo “Histórias de Chocar”;

2012 o espetáculo “Fluxorama”, projeto em que três atores/diretores dirigem uns aos outros, com textos do premiado autor Jô Bilac recebe indicação melhor texto par ao Prêmio APTR/RJ;

2014 indicada nas categorias Melhor atriz e Melhor Figurino no 3o Prêmio Questão de Crítica – RJ pelo espetáculo “Dias Felizes: Suíte em 9 movimentos”;

2015 Indicada ao Prêmio Copasa/Sinparc de Melhor Cenário pelo espetáculo Inverno

Jô Bilac

Em 2010 foi indicado para o Prêmio Shell de Teatro e da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) 5 . Venceu o Prêmio Shell de Teatro do Rio de Janeiro na categoria de melhor autor, com a peça “Savana Glacial”, em 2010. Em 2011, estreia sua primeira montagem paulista, sendo sua primeira remontagem, com o texto “Limpe todo o sangue antes que manche o carpete” como primeiro trabalho da Cia dos Inquietos, no elenco Ed Moraes, Luna Martinelli, Mariah teixeira e Daniel Tavares, direção de Eric Lenate. A montagem recebeu diversas matérias e crítica elogiosas em São Paulo tanto pelos especialistas e teatrólogos quanto pelo grande público.

Jô Bilac foi indicado personalidade de teatro do ano, pelo jornal “O Globo” em 2011 e 2013, ao lado de grandes nomes do teatro nacional, como Marco Nanini, Marieta Severo e a grande crítica de teatro Barbara Heliodora.

Prêmios

2015 APTR Indicação melhor texto por “Beije Minha Lápide” com Marco Nanine

2013 APTR/RJ “Conselho de Classe”

2013 CESGRAN/RJ “Conselho de Classe”

2011 SHELL/RJ “Savana Glacial”

2010 CONTIGOTEATRO/NACIONAL “O matador de santas”

2011 FESTIKAOS/SP “Limpe todo sangue antes que manche o carpete”.

Diogo Liberano

Diogo Liberano é ator, diretor, dramaturgo e produtor teatral, diretor artístico da companhia carioca Teatro Inominável, pela qual dirigiu e escreveu “Não dois”, “Vazio é o que não falta, Miranda”, “Como cavalgar um dragão”, “Sinfonia Sonho” (indicado ao 2o Prêmio Questão de Crítica pela direção) e Concreto Armado (que escreve junto com Keli Freitas). Dramaturgo de “Maravilhoso”, peça indicada pela dramaturgia ao 8o Prêmio APTR de Teatro e “Laborial”, peça comemorativa dos 25 anos da Cia dos Atores, com direção de Cesar Augusto e Simon Will. Como diretor, destacam-se “Vermelho Amargo” e “Uma Vida Boa”, em circulação.

Márcio Monteiro

Márcio Monteiro é ator formado pela Fundação Clóvis Salgado e estudante de música. Tem desenvolvido trabalhos em parceria com a atriz e diretora Rita Clemente desde 2012, sendo responsável pela trilha sonora dos espetáculos “Delírio e Vertigem”, “O que você foi quando era criança?” e “Inverno”. Participou também como ator e instrumentista no premiado espetáculo “Dias Felizes – Suíte em 9 movimentos” com direção e atuação de Rita. Recentemente, assinou a trilha sonora original do espetáculo “Cachorro enterrado vivo”,com texto de Daniela Pereira de Carvalho e direção de Marcelo do Vale.

Leonardo Pavanello

Iluminador do Grupo Experimental de Dança da Fundação Clovis Salgado Professor do Teatro Universitário da UFMG e de várias oficinas. Iluminador dos grupos de teatro Oficina Multi- mídia, Cia e Voz, Teatro Invertido, O Grupo, Cia Lunática, Espanca entre outros. Iluminador de shows de Regina Sposito, Marina Machado e Vander Lee; dos grupos de dança Sosta Palmizi, Arbaleto, Silvana Barbarini, Misha van Hook e

o Ensamble (Itália). Iluminador do teatro no Transatlântico COSTA CLASSICA. (Itália) Premio: Melhor Iluminação para a Dança 2003 e 2004 – SINPARC/USIMINAS Melhor Iluminação para o Teatro Infantil 2006 – SINPARC/USIMINAS.

