Paula Fernandes é Madrinha da Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga

Evento acontece entre 16 e 25 de setembro, em São João da Boa Vista (SP)

A cantora Paula Fernandes é a madrinha da 38ª Exposição Nacional do Cavalo Mangalarga o principal evento da raça no ano, que acontecerá entre os dias 16 e 25 de setembro de 2016, em São João da Boa Vista (SP). Sua presença está confirmada para o evento, restando confirmar a data.

Paula Fernandes começou a montar com apenas cinco anos de idade e não esconde a sua paixão pelo cavalo Mangalarga. “Além da beleza, há o porte, a docilidade, a índole, a morfologia e o andamento. Eles são espetaculares”, comenta a cantora, que recentemente tornou-se sócia da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da Raça Mangalarga (ABCCRM).

Ela demonstrou grande satisfação e entusiasmo ao receber e aceitar o convite para ser madrinha da Exposição Nacional vindo do presidente da entidade, Mário Barbosa, e de toda a Diretoria Executiva do Mangalarga. “É uma grande honra participar e ser madrinha de um evento tão grandioso como a Nacional do Mangalarga. Agradeço aos organizadores e estarei presente na Exposição com todo o carinho”, confirma Paula Fernandes.

