Grupo Fundo Falso traz a atmosfera dos cabarés para o Sesc Vila Mariana com o espetáculo “Impossível – Alerta: Contém Mágica”

(Ricardo Harada, Vik & Fabrini e Ricardo Malerbi) Ricardo Harada, Ricardo Malerbi, Ortega e a dupla Vik & Fabrini apresentam atos consagrados no circuito internacional de mágica

No mês em que o Sesc completa 70 anos, o Grupo Fundo Falso apresenta uma versão especial do espetáculo Impossível – Alerta: Contém Mágica, no Teatro do Sesc Vila Mariana, nos dias 15 e 16 de setembro, quinta e sexta, às 21h. Serão sete atos e três intervenções encadeados em um roteiro traçado pelo Grupo. Estarão presentes os artistas Ricardo Harada, Ricardo Malerbi, Ortega e a dupla Vik & Fabrini, que encerra a apresentação. Os ingressos podem ser adquiridos a partir das 16h de 6/9 no Portal Sesc SP ou, nas bilheterias das unidades, a partir das 17h30 do dia 8/9.

O espetáculo Impossível – Alerta: Contém Mágica mistura de forma inédita e singular atos curtos e poderosos – já consagrados no meio mágico internacional -, em um roteiro traçado pelo Grupo Fundo Falso, compondo estéticas plásticas, cênicas, musicais e dramatúrgicas que formam uma unidade capaz de gerar a clara sensação de impossível. Nesta versão especial, atos consagrados de Mentalismo, Escapismo, Manipulação e Magia Geral evocam a atmosfera dos cabarés da Bélle Époque.

Ricardo Harada apresenta seu novo ato, Escamoteur (cuja criação levou oito anos) e também o ato Magritte, criado por ele em homenagem ao surrealista francês do início do século XX, misturando elementos performáticos da mímica, mágica e técnicas narrativas. Já apresentado em dez países, o ato venceu o Congresso Brasileiros de Mágicos (2006) e o mais importante prêmio concedido aos ilusionistas na França, o Mandrake d´Or (2009). Ricardo Malerbi apresentará um ato de Escapismo, em homenagem ao mundialmente célebre Houdini, um gênio desse tipo de performance que alçou a mágica ao status de arte pop. Os Aros Chineses, entre os mais emblemáticos dos espetáculos de mágica, estarão presentes na performance de Ortega, em uma versão minimalista com três aros sólidos de metal, concentrando o assombro em cada efeito. Encerra o espetáculo o ato de Vik & Fabrini, que vem sendo apresentado ao redor do mundo há quase três décadas, consolidando-se como um clássico do gênero, em que um mágico e um boneco causam no público sensações muito diferentes, provocando o mais puro deleite e fazendo com que todos sintam o gosto do impossível.

Ricardo Harada é mágico, ator e diretor teatral com um trabalho que caracteriza-se pela síntese e mistura de elementos de diferentes artes e a mágica.

Ricardo Malerbi tem ampla formação cênica e fundou o Grupo Fundo Falso, responsável por espetáculos que já foram apresentados em mais de 220 cidades diferentes.

Ortega, que além de mágico é físico, realiza espetáculos de magia geral e de proximidade e vem promovendo em seus espetáculos teatrais o diálogo entre diversas linguagens artísticas e a ciência.

Vik & Fabrini são os mágicos brasileiros de maior projeção internacional, com 34 anos de carreira e inúmeros prêmios conquistados em todo o mundo.

Para mais informações sobre o espetáculo e compra de ingressos online, acesse o Portal Sesc SP: bit.ly/Impossivel_VM

Fotos de divulgação: www.dropbox.com/sh/ s7rpgkr0lu3j883/ AAAnC80DQgViRGMPMKYL4bnya?dl=0

Serviço:

Impossível – Alerta: Contém Mágica

Dias 15 e 16 de setembro, quinta e sexta-feira, às 21h

Local: Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso online a partir de 06/09, às 16h e nas bilheterias a partir de 08/09, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 40,00 (inteira) l R$ 20,00 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 12,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

