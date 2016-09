DURANTE AS PARALIMPÍADAS, PROJETO EDIÇÃO 28 DO SESC SP ESTIMULA PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS

Evento paralímpico que ocorre em setembro no país inspira parte das atividades do proeto, que visa estimular e sensibilizar as pessoas sobre a importância da inclusão no esporte



Com o fim dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o maior evento esportivo do planeta, a Paralimpíada torna-se uma das principais fontes de inspiração para a programação esportiva das unidades do Sesc São Paulo no mês de setembro. Até dezembro de 2016, por meio do projeto “Edição 28: A trajetória do esporte”, a rede de unidades do Sesc no estado leva ao público a possibilidade de conhecer e praticar modalidades olímpicas e paralímpicas, além dos esportes incluídos no próximos jogos em Tóquio 2020.

Paralimpíadas – Especialmente neste mês, as unidades contarão com atividades de esportes adaptados para que as pessoas, com ou sem deficiência, possam vivenciar e conhecer um pouco mais sobre as modalidades. Vale destacar que o Sesc tradicionalmente propõe ações de acessibilidade e inclusão por meio do esporte e cultura.

“Edição 28: A trajetória do esporte” – O projeto leva esse nome por conta de neste ano ser realizada a 28ª edição dos Jogos Olímpicos da era moderna. A iniciativa busca sensibilizar as pessoas para a importância da inclusão do esporte e da atividade física no dia a dia, aproveitando o clima favorável que a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no país proporcionam. Outro aspecto importante do Edição 28 é promover a reflexão sobre o esporte e suas relações com aspectos socioculturais.

Para tanto, unidades do Sesc na capital, Grande São Paulo, e interior do estado recebem atividades esportivas, além de aulas abertas, clínicas, vivências, apresentações e bate-papos com importantes nomes do esporte nacional.

“As ações do Edição 28, sobretudo neste mês dos Jogos Paralímpicos, contribuem para a ampliação do conhecimento sobre o esporte e para a reflexão desse fenômeno como elemento social, cultural e educativo”, afirma a assistente técnica da Gerência de Desenvolvimento Físico Esportivo Alessandra Galvão.

É importante ressaltar ainda que o Edição 28 é uma ação para a campanha Move Brasil, cujos objetivos são de aumentar o número de praticantes de esportes e atividade física no país.

Até dezembro de 2016, em todas as unidades do Sesc São Paulo

Programação completa no portal: www.sescsp.org.br/

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO ATÉ 30 DE SETEMBRO

Tênis com Patrícia Medrado

Dia 10 de setembro, sábado, das 11h às 14h

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Livre

Grátis| Não é necessário fazer inscrição

O Tênis estreou na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, em Atenas, no ano de 1896, incluindo competições femininas, logo depois nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1900.

Atualmente as competições acontecem em torneios masculinos e femininos, com provas individuais, em duplas e também duplas mistas.

Nesta modalidade os atletas marcam um ponto quando, com o auxílio de uma raquete, conseguem lançar a bola sobre a rede para o campo adversário sem que ele consiga devolvê-la.

O esporte antes de ser jogado com raquetes, era praticado na antiguidade apenas com a palma das mãos, podendo ser praticado em diferentes pisos, como o saibro (terra), a grama ou o piso sintético.

A vivência será conduzida pela atleta Patrícia Medrado, que iniciou no esporte com apenas 10 anos de idade e obteve grandes conquistas nos rankings nacionais e internacionais, como a 48ª posição do ranking mundial simples (1982) e a 9ª em duplas. Atualmente é diretora do Instituto Patrícia Medrado, responsável pela implantação do Tênis em 136 escolas públicas, incluindo 21 Centros Educacionais Unificados (CEUs) e Clubes Municipais de São Paulo.

Bike BMX

Com a Confederação Brasileira de BMX Freestyle

Dias 17 e 24 de setembro, sábado, das 11h às 14h

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Livre

Grátis| Não é necessário fazer inscrição

O BMX ou Bicycle Moto Cross, que também é conhecido no Brasil como Bicicross, tem sua origem nas décadas de 1960 e 1970. Surgiu graças à admiração de jovens norte-americanos pelo Motocross, que imitavam as manobras de seus ídolos com suas bicicletas.

O BMX fez sua primeira aparição como esporte olímpico nos Jogos de Pequim em 2008, com disputas tanto no masculino quanto no feminino. No Rio 2016 terá sua terceira participação.

As provas de BMX são disputadas em pistas específicas com obstáculos e em baterias com oito atletas cada. As bicicletas utilizadas pelos competidores possuem rodas com aro 20″, além de marcha e freio. A largada é dada de uma plataforma de cerca de 10m de altura e os atletas passam por obstáculos montados na pista até cruzar a linha de chegada. O primeiro a cruzar a linha de chegada ganha a prova.

Nesta atividade o público poderá conhecer mais sobre a modalidade, vivenciá-la e assistir uma apresentação com atletas da Confederação Brasileira de BMX Freestyle.

