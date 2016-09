Sesc Vila Mariana promove diversas atividades para crianças, no mês de setembro

Espetáculo musical, leitura e brincadeiras com artes fazem parte do roteiro, além da Vila Esportiva e o Espaço de Brincar da Unidade

Neste mês de setembro, o Sesc Vila Mariana está com uma programação especial para o público infantil. Terá o espetáculo musical “Meu Pequeno Coração Caipira” nos dias 11 e 25 de setembro, domingos, às 16 horas; Mediação de Leitura com a Cia. Alcina da Palavra no dia 10 de setembro, sábado às 15 horas, arte e diversão com as vivências “Arte Ação” (10 e 11/9, 24 e 25/9) e “Desabrochar dos Sentidos” (11 e 25/9), aos sábados e domingos; a Vila Esportiva todos os sábados e domingos, a partir das 15h e, o Espaço de Brincar todos os dias na Unidade, no período das 10h às 18h. Todas as atividades são livres e gratuitas.

O espetáculo cênico musical “Meu Pequeno Coração Caipira” com o Grupo Caipirinhas e Caipirinhos celebra a cultura tradicional caipira por meio de canções, causos, modinhas, adivinhas, simpatias e trava-línguas. A apresentação é repleta de humor, poesia e se identifica com o universo infantil. As apresentações acontecerão nos dias 11 e 25 de setembro, aos domingos, a partir das 16 horas, na Praça de Eventos da Unidade.

No dia 10 de setembro, sábado, às 15 horas, a Sala de Leitura do Sesc Vila Mariana irá receber a Cia. Alcina da Palavra, que fará a leitura compartilhada de textos literários na “Mediação de Leitura”, com a proposta de estimular a leitura prazerosa e livre de obrigações. Os mediadores estarão na área de leitura infantil para oferecer livros de literatura, auxiliar na escolha de livros, ler em voz alta para o público, conversar e explicar como pode acontecer uma vivência de leitura, incentivar pais e filhos a realizarem leituras compartilhadas.

A vivência “Arte Ação” desenvolve processos criativos em diversas linguagens artísticas, com o objetivo de estimular a experimentação, produção e criação em arte, construção de fantoches de vara, de brinquedos, pinturas com guache, etc. A vivência acontecerá no Foyer (Torre A), da Unidade, às 13 horas, nos dias 10 e 11/9, 24 e 25/9 (sábados e domingos). A retirada de ingressos acontecerá no próprio local.

Nos dias 11 e 25 de setembro, domingos, às 10h30 (5º Andar da Torre B), a atividade “Desabrochar dos Sentidos” busca o acolher o despertar e o experimentar através de estímulos a percepção dos sentidos, a exploração do espaço, do outro, do corpo e dos objetos, com o objetivo de descobrir a potencialidade das crianças e responsáveis.

Ainda em setembro, vale destacar duas programações que o Sesc Vila Mariana oferece e, oportunidades para a criançada gastar a energia. A Vila Esportiva que estimula a experimentação e vivência de diversas modalidades esportivas, incentivando a prática em todas as idades por meio da cooperação, integração, sociabilização e diversão, sempre acontece aos sábados e domingos, às 15 horas, na Sala Corpo & Artes (6º Andar – Torre B), com orientação da equipe de instrutores do Sesc. Já o Espaço de Brincar fica acessível no período das 10h às 18h (terça a sexta-feira); das 10h às 18h30 (sábados e domingos) na Sala Oficina do Corpo I (7º Andar – Torre B). O Espaço de Brincar é especialmente para crianças de 0 a 6 anos, acompanhadas de seus responsáveis. O ambiente valoriza a ação do brincar, preferencialmente de modo coletivo, onde a convivência entre gerações é motivada a partir da relação lúdica com o espaço, objetos e ações propostas.

Serviço:

“Meu Pequeno Coração Caipira”

Com o Grupo Caipirinhas e Caipirinhos

Dias 11 e 25 de setembro, domingos, às 16 horas

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Duração: 60 minutos

Livre

Grátis

“Mediação de Leitura”

Com a Cia. Alcina da Palavra

Dia 10 de setembro, sábado, às 15 horas

Local: Sala de Leitura (5º Andar – Torre A)

Duração: 60 minutos

Livre

Grátis

“Arte Ação”

Dias 10 e 11 de setembro, sábado e domingo, às 13 horas

Dias 24 e 25 de setembro, sábado e domingo, às 13 horas

Local: Foyer

Duração: 120 minutos

Livre

Grátis | Retirada de ingressos no próprio local

“Desabrochar dos Sentidos”

Dias 11 e 25 de setembro, domingos, às 10h30

Local: Gin. Voluntária (5º Andar – Torre B)

Duração: 60 minutos

Livre

Grátis

“Vila Esportiva”

De 3 a 29 de setembro, sábados e domingos, às 15 horas

Local: Sala Corpo & Arte (6º Andar – Torre B)

Duração: 180 minutos

Livre

Grátis

“Espaço de Brincar”

Horário: 10h às 18h (terça a sexta-feira); 10h às 18h30 (sábados e domingos)

Local: Oficina do Corpo I (7º Andar – Torre B)

Crianças de 0 a 6 anos

Grátis

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 4,50 a primeira hora + R$ 1,50 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 10 a primeira hora + R$ 2,50 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Katiusca Medeiros

(11) 5080-3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br